Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi için gözler 3 Ekim Perşembe gününe çevrilirken, mezarının açılma kararı sonrası 2014 yılında yapılan otopsi işlemleri yeniden gündem oldu. Otopsi raporunda Garipoğlu'nun DNA'sının 2009'da alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtilirken, DNA'sının anne ve babasıyla da uyumlu olduğu aktarılmıştı.

29.09.2024 09:14
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2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice parçalara ayırarak katleden Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğini net bir şekilde ortaya koyacak olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen fethi kabir kararı ile Garipoğlu'nun mezarı açılacak. Mezardan alınacak örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada ekiplerce incelenecek. Garipoğlu ailesinden alınan DNA'lar, bu örneklerle karşılaştırılacak.

"VÜCUDUNDA ÖLÜ LEKELERİ OLUŞTUĞU GÖRÜLDÜ"

Fethi kabir kararı sonrası Cem Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki intiharının ardından yapılan otopsi yeniden gündeme geldi. 30 Ekim 2014'te Garipoğlu cezaevinde intihar etmiş ve ardından otopsi yapılmıştı. Garipoğlu'nun kayda da alınan otopsisinde tutulan rapora göre 1.70 boylarında ve 78 kilogram ağırlığında olan Cem, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi. Vücudunda ölü lekeleri oluştuğu, vücudun arka yüzde bası görmeyen bölgelerde, yüzde ve göğüs üst kısmında koyu mor renkler görüldüğü bildirildi.

"BOYNUNDA KIRMIZI RENKLİ DÜĞÜMLENMİŞ ÇAMAŞIR İPİ"

Sabah'ın haberine göre olay günü 3 numaralı odaya gelen gardiyanlar Garipoğlu'nu başında poşet, boynunda kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar vaziyette buldu. Garipoğlu'nun ipi kantinden olduğu öğrenilirken, sağ ve sol kulağının altında 0,4 santimetrelik ip izi görüldü. İp izi dışında herhangi bir travmatik değişim saptanmadı.

DNA'SI 2009'DAKİ ÖRNEKLERLE UYUMLU

10 yıl önce yapılan otopsisinde FTA ile kan örneği de alındı. Kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer organlarından da tetkik için örnekler alındı. Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide ve mide içeriğinden alınan örneklerde de incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda alkol, uyuşturucu ya da uyutucu tespit edilemedi. Otopsi raporunda, Garipoğlu'ndan tutuklandığı 2009 yılında alınan kan örneği ile öldükten sonra alınan örneğin karşılaştırıldığı ve her iki örneğim uyumlu olduğu belirtildi. Anne ve babasından alınan DNA profilleriyle yapılan karşılaştırmada da hem anne hem de babanın yüzde 99,9 olarak biyolojik ailesi olduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda ölüm neden olarak, "Garipoğlu'nun ölümünün başına poşet geçirilmesine bağlı ağız, burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (dış ve iç solunum yollarının kapanması, oksijen yetersizliği) sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Cem Garipoğlu\'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • V. A.:
    Ya arkadaş yaşayan cem garipğolundan biyopsi yapsalar getirip burda önune rapor dıye mezardan cıkan sonuc deseler çok mu zor ya.. devlet bunu istese 1 gunde bulur, bunca yıl yasıyorsa cıkarmıyırsa şu dediğimi yapması bebek oyuncagı.. sen de smdi mezardan cıkan sonuc sanacaksın.. ömür billah susturacaklar.. bu aile sizin yaygaranızdan bıkmıs. Tenezzül edip sunu da yapalım da artık defolsunlar demişler resmen.. sen bu ülkede hak mak arayamazssın.. ülke bitmiş.. ne zaman chp geçti ozaman hukuk işler.. 78 88 Yanıtla
    İsmail Kalpan:
    chp geçince mi hukuk işler ?? 2 1
    Gursel kalen:
    Bu milletin beyni çalışmaz olmuş. Asaletin olmadığı yerde her şey olur. Bunları alayacak kafa kalmamış 0 0
  • mutlu kulçabay:
    Hala adam ölmedi derler vs . Mezar da açılıyor , şu bu adam kaçtı vs diyenler mezarin başına gitsin dna labaratuvari kursun şu adamlara da bi örnek verin kendileri incelesin de bitsin artık şu iş. 21 26 Yanıtla
    Murat:
    Senin niye zoruna gidiyor kizi dogradi resmen katil 3 0
    V. A.:
    Aynen bu olması gerek yuzde yuz şüphenın btmesi için ama bu teknik olarak imkansız bsey.. o yuzden kapatın bu defteri.. 20 yılı geçti 0 0
  • Muhamad Faeze:
    Yaşıyorsa ne değişecek 23 5 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Adam ölmemiş kaçırılmışsa, bunu yapan güç o DAN testimi de gayet güzel ayarlar. Hemde kendilerimi temize çıkartmak için verilmiş bir fırsattır. Adaletin olmadığı bir ülkede her şeyin olması mümkün. Bunların hiç bir testine inanmıyorum. 18 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    bu cocugu uzakdoguya taylanda kacirdilar ordan baska yere.. 18 3 Yanıtla
    Yavuz null:
    vah vahhh 0 0
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