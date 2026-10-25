Çevre Bakanlığı elektriğinin yüzde 90'ını güneşten karşılamaya başladı - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı elektriğinin yüzde 90'ını güneşten karşılamaya başladı

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Bakan Murat Kurum, Bakanlığın merkez kampüsü ve Gölbaşı binalarının elektriğinin yüzde 90'ının yenilenebilir kaynaktan karşılandığını açıkladı. Elmadağ'daki 7 bin 584 panelli GES haziran sonunda üretime geçti. Bakanlık yenilenebilir enerji oranını yüzde 14'ten yüzde 90'a çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık yerleşkesinin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ının artık güneşten sağlandığını açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjimizi güneşten alıyoruz. Elmadağ'daki tesisimizde 7 bin 584 güneş paneli ile enerjimizi temiz kaynaklardan üretiyoruz. Bu sayede yenilenebilir enerji kullanım oranımızı yüzde 90'a taşıdık. Güneşin gücünü üretime, temiz enerjiyi geleceğe dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu da Bakanlığın enerji verimliliğiyle ilgili faaliyetlerini 2017'de başlattıklarını ve bunun belli bir periyotla devam eden planlı bir çalışma olduğunu belirtti.

Kulaklıoğlu, "Önce Bakanlığımız otopark alanında, açık otopark üzerinde biz 700 kW'lık bir güneş enerjisi santrali yaptık. Daha sonra Bakanlığımızın elektrik tüketiminin tamamına yönelik olarak Elmadağ'da güneşlenme günleri uygun olan, GES kurulumuna elverişli olan bir arazide 4,5 MW'lık bir GES yapımı için faaliyete başladık." bilgisini paylaştı.

"Elektrik ihtiyacımızın yüzde 90'ı yenilenebilir kaynaklardan"

Elmadağ GES'in 2 yıllık inşa sürecinin ardından bu yıl haziran ayı sonunda üretime geçtiğini dile getiren Kulaklıoğlu, "Açık otoparkımıza yaptığımız güneş enerjisi santrali ile birlikte yenilenebilir enerji kaynağı kullanımımız yüzde 14'tü. Elmadağ'da yaptığımız GES'le birlikte biz bu oranı yüzde 90'a taşıdık." ifadesine yer verdi.

Şu anda yaklaşık 5 MW'lık bir kurulu güce sahip olduklarını belirten Kulaklıoğlu, "Biz Bakanlığımız merkez teşkilatı binalarının, merkez kampüsümüzün ve Gölbaşı'ndaki binalarımızın elektriğinin yüzde 90'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kulaklıoğlu, çevre dostu bu adımla kamu kaynaklarının verimli kullanımının hedeflendiğini dile getirerek, elektrik enerjisinin yüzde 90'ını yenilenebilir enerji kaynağından, yani güneş enerjisi santralinden karşılayarak, karbon ayak izinin ve karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı sunacaklarını kaydetti.

"COP31 öncesi bütün kamu kurumlarına örnek oluyoruz"

Bu çalışmanın Bakanlığın taşra teşkilatlarına da yayılacağını vurgulayan Kulaklıoğlu, şunları aktardı:

"Aslında biz bunu yaparak bütün kamu kurumlarına da örnek bir tesis yapmış oluyoruz. Bütün çabamız iklim değişikliğinin konuşulduğu, çevre problemlerinin yaşandığı dünyada, COP31'e ev sahipliği yapacağımız bir zamanda tüm kamu kurumlarına örnek teşkil ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını tavsiye etmek. Bundan sonraki süreçte bizim Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğümüzün elektrik tüketimine yönelik GES ya da RES yapımı ile ilgili yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etme çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA
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