Champi Tayfunu doğuda etkili oldu, Şanghay'da 60 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Champi Tayfunu doğuda etkili oldu, Şanghay'da 60 binden fazla kişi tahliye edildi

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Champi Tayfunu Çin'in doğu kıyılarında etkisini gösterirken Şanghay'da dünden itibaren 60 binden fazla kişi tahliye edildi. Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde tren ve uçak seferleri iptal edildi; tayfunun yarın da doğu suları ve kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Çin'in doğu kıyılarında etkisini gösteren Champi Tayfunu nedeniyle risk altındaki bölgelerde yaşayan on binlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Champi Tayfunu nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'da dünden itibaren 60 binden fazla kişi tahliye edildi.

Şanghay ile birlikte ülkenin doğu kıyısındaki Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde de tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kuzeydoğu yönünde Japonya'ya doğru ilerleyen tayfunun yarın da Çin'in doğu suları ve kıyı bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan en şiddetli fırtına olan Champi Tayfunu, dün Tayvan kıyılarında etkili olmuş, tayfun nedeniyle Ada'da 1 kişi hayatını kaybetmiş, 527 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Champi Tayfunu doğuda etkili oldu, Şanghay'da 60 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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