Change oto dolandırıcılığı iddiasıyla 40 şüpheli sevk edildi, 61 araç ele geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda atıl durumdaki araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen koleksiyonluk araçlarda kullanarak "change oto" dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan, aralarında organizatörler ile usulsüz rapor düzenleyenlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 40 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlenmişti.

Çalışmalarda, araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilerek "change" işlemi yapılan araçlara tescil belgesi alındığı saptanmıştı.

Zanlıların bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve söz konusu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda bir zanlının evinde 97 fişek bulunurken "change" işlemi yapılan 61 araç da ele geçirilmişti.

Operasyonda, 3 şüphelinin daha polis ekiplerince yakalanmasının ardından toplam zanlı sayısı 40'a yükselmişti.