Change oto dolandırıcılığı iddiasıyla 40 şüpheli sevk edildi, 61 araç ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Change oto dolandırıcılığı iddiasıyla 40 şüpheli sevk edildi, 61 araç ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 'change oto' dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, operasyonda change işlemi yapılan 61 araç ele geçirilmişti.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda atıl durumdaki araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen koleksiyonluk araçlarda kullanarak "change oto" dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan, aralarında organizatörler ile usulsüz rapor düzenleyenlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 40 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlenmişti.

Çalışmalarda, araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilerek "change" işlemi yapılan araçlara tescil belgesi alındığı saptanmıştı.

Zanlıların bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve söz konusu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda bir zanlının evinde 97 fişek bulunurken "change" işlemi yapılan 61 araç da ele geçirilmişti.

Operasyonda, 3 şüphelinin daha polis ekiplerince yakalanmasının ardından toplam zanlı sayısı 40'a yükselmişti.

Kaynak: AA
İstanbulOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü Yaşam mücadelesi veriyor 23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
Nereden nereye Sana ne oldu böyle Süle Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı Temizlik görevlisinin bulduğu çanta, Endonezyalı öğrenciyi sevinçten ağlattı
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek İşte il olmaya aday 19 ilçe Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe
14:00
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
12:20
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 14:04:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Change oto dolandırıcılığı iddiasıyla 40 şüpheli sevk edildi, 61 araç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android