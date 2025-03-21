CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor - Son Dakika
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CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. 15 gün sonra 6 Nisan'da kurultayı toplayacaklarını belirten Özel, "Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

21.03.2025 16:45  Güncelleme: 17:12
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda yeni gelişmeler devam ederken, CHP dikkat çeken bir karar aldı.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay gerçekleştireceklerini açıkladı. Özel, "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün 48'nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

KURULTAY 6 NİSAN'DA YAPILACAK

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

CHP, 6 Nisan\'da olağanüstü kurultaya gidiyor

Özgür Özel, Türkiye, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ponçik Pamuk:
    Ekrem imamoğlu yalnız değildir . kahrolsun kumpaslarınız 147 299 Yanıtla
    ahmet3353:
    herşey çok güzel oldu?????? 0 0
  • trgyky1978:
    işiniz gücünüz kurultay bakalım bu sefer parayı kim daha çok basacak satılık delegeleri alacak 290 141 Yanıtla
    Hakan GÜÇLÜ:
    makarnacılar bağırıyor 1 1
  • trgyky1978:
    iptal olacağını anladı kurultaya gidiyor uyanık 252 89 Yanıtla
    Hakan GÜÇLÜ:
    uyanık tabii - adam korkmadan kurultay yeniliyor. 0 0
  • D Celik:
    Bu sefer Gezi Parkı değil tüm Türkiye ayakta . 50 159 Yanıtla
  • 220198:
    aynen kilicdaroylu krt de soyjemisti saibeli diye:) 159 39 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    imam oğlu CHP başkan adayı. çok temiz özgür Özel de cumhurbaşkanı adayı? 42 117 Yanıtla
  • stanciu george:
    ne dedı ne dedı namusu ve serefı uzerıne kefılmıymıs varmı kı 87 35 Yanıtla
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