CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu çerçevede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

KOOPERATİF SORUŞTURMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında "kooperatif" davası açılmıştı.

Tutuklu yargılanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 65 kişi dava kapsamında 'sanık' olarak yer alıyor.