CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

09.04.2026 09:56
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu çerçevede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

KOOPERATİF SORUŞTURMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında "kooperatif" davası açılmıştı.

Tutuklu yargılanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 65 kişi dava kapsamında 'sanık' olarak yer alıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilal Akarsu Bilal Akarsu:
    Şunları caminin avlusundan toplayıp toplayıp götürüyorlar arkadaş ya 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı
Kazdağları’nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL’ye satıyorlar Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
