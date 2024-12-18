CHP'den Marmaris Belediye Başkanı ve Yardımcılarına İhraç Talebi - Son Dakika
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CHP'den Marmaris Belediye Başkanı ve Yardımcılarına İhraç Talebi

CHP MYK, Marmaris'teki bir otel projesi için imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenleyen önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki yardımcıyı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Yerel seçimlere iki gün kala düzenlenen 33 yeni ruhsat da dikkat çekti.

18.12.2024 12:36  Güncelleme: 14:07
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaatı devam eden Sinpaş GYO'ya ait otel projesine yönelik, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla'nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu'ndaki SİNPAŞ GYO'ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı. Genel Başkan Özel'in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

Üç isim disipline sevk edildi

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi.

Yerel seçimlere iki gün kala 33 yeni ruhsat

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay'ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

İncelemelere devam edecek

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Oktay, Marmaris, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Marmaris Belediye Başkanı ve Yardımcılarına İhraç Talebi - Son Dakika

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