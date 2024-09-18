CHP'den Sendika Üyeliği İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Sendika Üyeliği İçin Soru Önergesi

CHP\'den Sendika Üyeliği İçin Soru Önergesi

Gökhan Günaydın, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçileri TBMM'ye taşıdı.

18.09.2024 11:49
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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin durumunu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Günaydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sendika üyesi olmak anayasal bir hak değil midir? Sendikaya üye olmak suç mudur? Sendikaya üye olmak her çalışanın en doğal yurttaşlık hakkı değil midir" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te Bağımsız Maden-İş Sendikası'nda örgütlü 7 işçinin işten atılmasını TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Günaydın, Anayasa'nın "sendikalaşma hakkı"nı düzenleyen 51. maddesine dikkat çekti. Günaydın, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Sendika üyesi olmak Anayasal bir hak değil midir? Sendikaya üye olmak suç mudur? Sendikaya üye olmak her çalışanın en doğal yurttaşlık hakkı değil midir? Şirket patronları hangi yasaya dayanarak sendikalaşan işçilere baskı uygulamakta ve işçileri işten çıkartabilmektedir? Sendika üyesi olmak ve daha iyi koşullarda çalışmayı talep etmek işten çıkarılma nedeni olabilir mi?

Sendikal örgütlenme hakkını kullandığı için son bir yıl içerisinde kaç işçi işten çıkarılmıştır?  Son 10 yıllık verilere bakıldığında sendikalaşma oranı ancak yüzde 9,68'den yüzde 14,8'e çıkabilmiştir. Bu kapsamda ülkemizdeki anti-demokratik sendika mevzuatını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurallarıyla uyumlu hale getirmeyi düşünmekte misiniz? Sendikal hak ve özgürlüklerin iyileştirilmesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Son bir yıl içinde işçilerin haklarının iadesi, sendikalaşmalarının güvence altına alınması için sorumlu şirketler hakkında kaç inceleme ve soruşturma yaptınız? Sonuçları ne oldu? Bakanlığınız tarafından yapılan teftişler sonucunda alınan yaptırımlar neler oldu?

Son bir yıl içinde sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işverenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kaç suç duyurusunda bulundunuz? Kaç şirket için işlem başlattınız? Alınan sonuçlar ne oldu?"

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Vedat Işıkhan, Madencilik, Politika, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Sendika Üyeliği İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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