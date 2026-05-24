CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

24.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Onlarca polis tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere biber gazı sıkarak önce bahçeye, ardından CHP Genel Merkezi'ne girmeye başladı. Bina içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz yeni bir aşamaya geçti. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede, karşılıklı suçlamalar ve tahliye tartışmaları sonrası bu kez polis ekipleri genel merkeze müdahalede bulundu.

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre onlarca polis, tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere CHP Genel Merkezi önüne geldi.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

ÖNCE BAHÇEYE, SONRA BİNAYA GİRDİLER

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

Sabah saatlerinden itibaren kapıları kilitleyerek bina önünde nöbet tutan partililerin, polis müdahalesi sonrası slogan attıkları görüldü.

SABAH SAATLERİNDE ARBEDE ÇIKMIŞTI

Gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yüksek seyretmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası taraflar arasında arbede yaşanmıştı.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gitmiş ancak kapılar kapalı olduğu için binaya giriş yapamamıştı.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP yönetimi yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararının uygulanmasını istemişti.

MURAT EMİR: DEMOKRASİMİZE DARBE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gün içinde yaptığı açıklamada yaşananları “demokrasiye darbe girişimi” olarak nitelendirmişti.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

Emir, “Sandığımız kaçırılmaya çalışılıyor. Zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullanmıştı.  Özgür Özel ise sabah saatlerinden itibaren genel merkez önünde “mafyatik grupların” bulunduğunu ve bazı kişilerin üzerinde silah ile bıçak olduğunu öne sürmüştü.

GENEL MERKEZDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Polis ekiplerinin bina içerisine girmeye başlaması sonrası CHP Genel Merkezi’nde tansiyon daha da yükseldi. Özgür Özel’in çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezde bekleyişini sürdürdüğü öğrenilirken, parti kulislerinde Ankara’daki gelişmelerin seyrinin kritik olduğu konuşuluyor.

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, gün boyunca yaşanan arbede, tahliye girişimi ve polis müdahalesiyle birlikte şimdiye kadarki en kritik aşamasına ulaştı.

Özgür Özel, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Mahmut Uslu’dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu Amedspor yeni teknik direktörünü buldu
Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi

14:56
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:16:08. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.