CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz yeni bir aşamaya geçti. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede, karşılıklı suçlamalar ve tahliye tartışmaları sonrası bu kez polis ekipleri genel merkeze müdahalede bulundu.

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre onlarca polis, tahliye sürecini gerçekleştirmek üzere CHP Genel Merkezi önüne geldi.

ÖNCE BAHÇEYE, SONRA BİNAYA GİRDİLER

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren kapıları kilitleyerek bina önünde nöbet tutan partililerin, polis müdahalesi sonrası slogan attıkları görüldü.

SABAH SAATLERİNDE ARBEDE ÇIKMIŞTI

Gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yüksek seyretmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası taraflar arasında arbede yaşanmıştı.

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gitmiş ancak kapılar kapalı olduğu için binaya giriş yapamamıştı.

CHP yönetimi yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararının uygulanmasını istemişti.

MURAT EMİR: DEMOKRASİMİZE DARBE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gün içinde yaptığı açıklamada yaşananları “demokrasiye darbe girişimi” olarak nitelendirmişti.

Emir, “Sandığımız kaçırılmaya çalışılıyor. Zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise sabah saatlerinden itibaren genel merkez önünde “mafyatik grupların” bulunduğunu ve bazı kişilerin üzerinde silah ile bıçak olduğunu öne sürmüştü.

GENEL MERKEZDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Polis ekiplerinin bina içerisine girmeye başlaması sonrası CHP Genel Merkezi’nde tansiyon daha da yükseldi. Özgür Özel’in çok sayıda milletvekiliyle birlikte genel merkezde bekleyişini sürdürdüğü öğrenilirken, parti kulislerinde Ankara’daki gelişmelerin seyrinin kritik olduğu konuşuluyor.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, gün boyunca yaşanan arbede, tahliye girişimi ve polis müdahalesiyle birlikte şimdiye kadarki en kritik aşamasına ulaştı.