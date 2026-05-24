CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
24.05.2026 11:00
"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkeme kararı uygulansın" çağrısı ve Ankara Valiliği'nin Emniyet'e verdiği tahliye talimatı sonrası polisler genel merkezin boşaltılması için harekete geçti. Ekipler tebligatı vermek için 2 kez bina önüne gitti ancak kapalı olduğu için içeri giremediler. Polis ekiplerinin binaya girmesi beklenirken, CHP'li Emir ise "Polisle iletişim halindeyiz" açıklamasında bulundu.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizi giderek büyüyor. İstinaf mahkemesinin kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme kararı uygulansın” çağrısının ardından Ankara Valiliği’nin Emniyet’e tahliye talimatı verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi önüne geldi.

POLİS GENEL MERKEZ ÖNÜNDE

Edinilen bilgilere göre emniyet ekipleri, CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin tebligatı iletmek amacıyla 2 kez bina önüne gitti. Ancak genel merkez kapılarının kapalı olması nedeniyle polis ekiplerinin binaya giriş yapamadığı öğrenildi.

Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevik kuvvet ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

GERİLİM SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Tahliye sürecine ilişkin gelişmeler öncesinde CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükselmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren partililer ile mevcut yönetime yakın gruplar arasında arbede yaşanmıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde CHP’li bazı milletvekillerinin Kılıçdaroğlu destekçileriyle birlikte kol kola girerek genel merkez kapısına yürüdüğü görülmüş, bina önünde nöbet tutan partililerin müdahalesi sonrası büyük gerginlik çıkmıştı.

MİLLETVEKİLLERİ BİLE İÇERİ ALINMADI

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de yaşanan gelişmeler sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe verdi.

Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda CHP’nin temsil yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu belirtilerek, genel merkezin hâlâ boşaltılmadığı ifade edildi.

Çelik ayrıca tüm görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin bile genel merkeze alınmadığını belirterek, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “TEDBİR” MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu da basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, “Mahkeme kararı uygulansın, talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır” dedi. Bu açıklama sonrası Ankara Valiliği’nin emniyet birimlerini harekete geçirdiği iddia edildi.

CHP CEPHESİ: POLİSLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise genel merkez önünde yaşanan hareketlilik sonrası açıklama yaptı. Emir, “Polisle iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin bina içerisindeki bekleyişini sürdürdüğü öğrenilirken, parti kulislerinde önümüzdeki saatlerin kritik olduğu konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN EVİ ÇEVRESİNDE DE ÖNLEM

Yaşanan kriz sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evinin bulunduğu bölgede de yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Çevik kuvvet ekipleri evin bulunduğu sokağa çıkan yolları kapatırken, bölgede kontrollü geçiş uygulandığı görülmüştü.

CHP’DE KRİTİK BEKLEYİŞ

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de başlayan yönetim krizi, genel merkez önündeki arbede, polis hareketliliği ve karşılıklı açıklamalarla daha da büyüdü. Parti içinde tansiyonun yüksek olduğu belirtilirken, gözler Ankara’dan gelecek yeni gelişmelere çevrildi.

