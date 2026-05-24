CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor. Kararla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkeme kararı uygulansın" çağrısı ve Ankara Valiliği'nin emniyete verdiği "tahliye" talimatı sonrası polisler genel merkezin boşaltılması için harekete geçti.

CHP HEYETİ İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Polis hareketliliğinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezinde kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından CHP'li heyet yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"SAYIN BAKAN'A 2 HUSUSİ İLETTİK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Emir, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Emir, tüm siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olduğunu, şu an Yargıtay'ın sitesinde CHP'nin Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in göründüğünü, Yargıtay'ın bu duruma el koyana kadar Bakan Çiftçi'den polis gücü kullanarak CHP Genel Merkezi'ne girilmemesini arz ettiklerini belirtti.

Emir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Bakanı makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Verimli bir görüşme oldu. İki hususu belirttik. Birinci, icra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezi'mize yapılmış olmasıdır. Önce usulü işlemler tamamladır, ihtiyaç duyulursa icra memuru gelebilir. Bizim avukatlarımızın dosyayı incelemelerine bile izin verilmedi.

İcra memurları hukuken gerekmediği halde ısrarla Genel Merkez'imize girmek istemişlerdir.

Diğer bir konu ise, aynı zamanda bizim Yargıtay'a bir başvurumuz olduğunu ifade ettik.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurumuz var. Savcılığın şu anda sitesinde de CHP'nin Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğu açıkça görünmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hukuki saçmalığa el koyana kadar, Sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerimizin genel merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik”

POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Emir'in açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'nin önünde arbede çıktı. İçeri girmeye çalışan polis ekipleri, engel olmaya çalışanlara biber gazı sıktı.