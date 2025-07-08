CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
08.07.2025 13:22
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırdığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çelik ile birlikte 10 kişi ifadeye çağırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlar sonrası soruştuırma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK'in de bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 34ts6665:
    herkesi alın 1 tane muhalif bırakmayın !!! 10 11 Yanıtla
  • selami inel:
    Reis ölene kadar seçim yapmaya gerek yok 5 4 Yanıtla
  • 131220:
    hırsızları bitiremezsiniz 6 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    belediyeleri soy delegeleri satın al yaaa biz muhalefetiz diktatörlük var yargı bağımsız deyil yargı hırdızdan yanamı olduğu zamsn bağımsız olacak az saman yeyin. 2 0 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Menfaat için seçime hile karıştırmak ne demek.. Yahu ülke siyaseti tam komedi oldu.. Böyle bir siyasi didişmeyi dünya görmedi.. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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