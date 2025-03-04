CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

Mahşerin atlısı:

ekepe ekonomiyi ülke sorunlarını hastane rezaletlerini enflasyondaki yükselişi vatandaşları bırakmış işi 7/24 var yok chp ile uğraşıyorlar aferin devam edin halk her şeyin farkında tarihi bir farkla bir daha hatırlanmamak üzere yok olacaksınız tarihe not düşüyorum

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yamacziya: Sen mahşerde zebaniler binersin oda seni tek bir yere götürür 1 0

Suat genç: CHP belediyelerinde aklına gelmez vurgunlar ortaya çıkıyor ve çıkacak o gün Erdoğan en az ` ile tekrar görevde olunca akılanacaksın! 1 0

Cemal Hekim: Ya hee hee:)))CeHaPe yuzde 20lik capiylami yapacak:)))şunu hala anlamadiniz yerel seçimde EMEKLİ tepki oylariyla oldu sadece oy pusulasinda REİSİ oldumu halkimiz gerekeni yapiyor zaten bu sefer ilk turda biter uzamazda:))) 1 0

Mehmet Duru: Birbirini sırtından vurmak kimde oluyor bu millet cok iyi biliyor Deniz Baykal'a yapialnlar kemal kilcdarogluna yapılanlar sen hala burda hükümete laf sokmak için kayirmaya devam et bu kadar mı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı oluştu sendeki kin nefret öfkeni kusuyorsun burda akpartiye 1 0