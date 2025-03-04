CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde gündeme gelen CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

04.03.2025 16:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ SEÇİMİNE SORUŞTURMA

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP istanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

32 OY FARKLA İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI'NA İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe ekonomiyi ülke sorunlarını hastane rezaletlerini enflasyondaki yükselişi vatandaşları bırakmış işi 7/24 var yok chp ile uğraşıyorlar aferin devam edin halk her şeyin farkında tarihi bir farkla bir daha hatırlanmamak üzere yok olacaksınız tarihe not düşüyorum 131 74 Yanıtla
    yamacziya:
    Sen mahşerde zebaniler binersin oda seni tek bir yere götürür 1 0
    Suat genç:
    CHP belediyelerinde aklına gelmez vurgunlar ortaya çıkıyor ve çıkacak o gün Erdoğan en az ` ile tekrar görevde olunca akılanacaksın! 1 0
    Cemal Hekim:
    Ya hee hee:)))CeHaPe yuzde 20lik capiylami yapacak:)))şunu hala anlamadiniz yerel seçimde EMEKLİ tepki oylariyla oldu sadece oy pusulasinda REİSİ oldumu halkimiz gerekeni yapiyor zaten bu sefer ilk turda biter uzamazda:))) 1 0
    Mehmet Duru:
    Birbirini sırtından vurmak kimde oluyor bu millet cok iyi biliyor Deniz Baykal'a yapialnlar kemal kilcdarogluna yapılanlar sen hala burda hükümete laf sokmak için kayirmaya devam et bu kadar mı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı oluştu sendeki kin nefret öfkeni kusuyorsun burda akpartiye 1 0
    fbeyza1017:
    komik şeyyy 1 0
  • Johny Guitar:
    chp demek sahtekarlık 70 110 Yanıtla
    Gökhan Özel:
    Sen ogrenmissin ki anliyorsun 0 0
  • nesha512:
    vallahi yeter artık.bu ne yaaaa. 93 11 Yanıtla
  • ahmet demir:
    allah bu ülkeyi chp den korusun yoksa yandık yandıkk hiç bir değerimiz kalmaz hepsi ayaklarbaltına alınır yemin ederim 34 61 Yanıtla
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