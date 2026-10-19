CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever ve MYK üyeleri Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever ve MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kadın Kolları MYK üyeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gülsever, sosyal medya paylaşımında ziyaretin örgütün birlik ve beraberliği ile kararlı mücadele üzerine verimli geçtiğini belirtti.
(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Gülsever, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kadın kolları MYK üyelerimizle birlikte Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Örgütümüzün birlik ve beraberliği, mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerlerinden aldığımız güçle, dayanışma ve ortak akılla mücadelemize devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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