Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP\'ye iade etti

CHP Genel Merkezi'nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Partiden yapılan açıklamada, 2 aracın geri istendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu araçların genel merkezin talebi olmaksızın başkanlık koltuğundan ayrıldıktan tam 356 gün sonra iade edildiği ifade edildi.

27.10.2024 10:14
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CHP Genel Merkezi'nin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddia edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinin de gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmediği kaydedildi.

"ARAÇLAR TALEBİMİZ OLMADAN İADE EDİLMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi.

CHP, Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen 2 aracın geri istendiği iddiasını yalanladı

356 GÜNDÜR PARTİNİN ARAÇLARINA BİNMİŞ

5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • AHMET YILMAZ:
    Türkiyenin en onurlu serefli siyasetçisi lapin kiymeti bilinmedi 174 291 Yanıtla
    Yavuz Simsek:
    Fazla onurlu olduğundan 1 yıl sonra iade ediliyor 24 1
    Murat Çevre:
    Bu mu yahu siz gerçekten iyi değilsiniz ya 3 1
    Adem Uçuk:
    Evet haberden anlaşılıyor 4 0
    Cavit Yılmaz:
    omu onurlu çok komiksin dünyada 8nurdan bahsedilecek en kişilerden bir yalan dola kemoş ermeni çocugu 3 0
    Ogulcan Kayhan:
    Ennnn oooooo siyasetçisi haklısın 2 0
  • Mustafa Akan:
    Doğruyum dürüstüm falan filan 151 30 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Na alaka doğru dürüst.... Özgür beşkan traktör verecekti çiftçilere ne oldu ... Hep hikaye .... Birileri konuşur ,, birileri yapar ... Bunu gören ve anlayan olmak önemli olan ..... Saygılarımla 3 0
  • Adem Karasu:
    Masraflarına gücü yetmedi galiba 143 28 Yanıtla
    Ferhat eser bükücü:
    gücü yetmediyse masraflarına çalmadığı içindir.. 4 2
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti - Son Dakika
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