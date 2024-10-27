CHP Genel Merkezi'nin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesini istediği iddia edildi.
Bazı haber sitelerinin de gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmediği kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi.
5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti - Son Dakika
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