CHP kurultay iptali davası ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP kurultay iptali davası ertelendi

Haberin Videosunu İzleyin
CHP kurultay iptali davası ertelendi
15.09.2025 11:17  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP kurultay iptali davası ertelendi
Haber Videosu

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşması 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini ise reddetti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması saat: 10.00'da başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

TARAFLAR DURUŞMADA NE DEDİ?

Duruşmada davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, "Kurultay iradesi hileyle ortadan kaldırıldı. 38. Kurultay mutlak butlanla batıldır" derken; CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, "Sonuçlardan mutlak butlan hali çıkarılamaz" diye konuştu.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava ertelendi. 5. duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da görülecek.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, salonun küçük olması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti, tüm kurultaylara ait delege listelerinin bildirilmesini istedi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.

KİM NEREDE TAKİP ETTİ?

CHP kurultay davasını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezindeki MYK toplantısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ve mahkeme kararıyla İstanbul il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'in ise CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında takip ettiği öğrenildi.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP KURULTAY DAVASININ GEÇMİŞİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın geçmişine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı davalar açtı. Bu davalar, 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında birleştirildi. İlk duruşma 17 Nisan'da yapıldı.

DELİL VE BELGE TALEPLERİ

Mahkeme, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'ndan 21. Olağanüstü Kurultay'a katılım listesi ve mazbata, ayrıca YSK'ya yapılan başvurular ve iptal kararlarını istedi.

26 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmada, CHP tüzüğünün ilgili maddelerinin sunulmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin soruşturmanın durumunun bildirilmesine karar verildi.

CEZA DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da soruşturmasını tamamlayarak "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 1 ila 3 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İSTANBUL'DA DA İDDİANAME

Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin iddianame hazırladı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 isim hakkında dava açıldı. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyalarının gönderilmesini talep etti. Böylece, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin dosyalar, Ankara'daki davaya eklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahkeme, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kurultay iptali davası ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sami Yıldız:
    chp kapatılsın rezalet bitsin 383 250 Yanıtla
    Hakan as :
    Omurgasız şeçmen akepe mehape :) 153 89
    Tuncay mert:
    CHP kapatılacağına FETÖ'cü lerin oluşturduğu Akp ve onun tasmalısı MHP kapatılsın 132 52
    Ali Yıldız:
    Sami kardeşin sen ve senin gibiler kendini bi kapatsa VALLAHİ BİLLAHİ TALLAHİ her şey güllük gülistanlık olur 95 19
    Tuncay mert:
    al birtane daha satılmış konuştu 48 21
    ünal yalçın:
    Hoşt ulan. 32 11
    Demir Demir el:
    Akp kapatılsın ülke kurtulsun 15 3
    Bilgehan Göktürk:
    Zamanı gelince kim kapanacak kim kalacak göreceksiniz... Bekleyin...En fazla bu millete 3 yıl daha işkence çektirirsiniz.Ondan sonra tarihin karanlık sayfasında bir daha anılmamak üzere.Yerinizi alacaksınız... 1 0
  • tuncay8891:
    hakim akp heyeti ve bohcali heyetine danisacak ondan sonra karar verecek 133 54 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şaka gibi. sorsan akp ye müslüman derler. faiz var, baskı vr, rüşvet var, talan var, liyakatsizlik var, ayakkabı kutusu var, kumar var. ama elhamdülillah 124 60 Yanıtla
  • Oa343862!:
    AKP korktu iptal çıksa dolar 60 TL idi .Ülke bitti..İktidarda kalkmak için zorlarsa Erdoğan ne olacağı az çok belli 96 59 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    artık akp mhp beka meselesi oldu asıl bunları türk siyasetinde yok edeceksin 84 49 Yanıtla
    Halis demir:
    caape derhal kapıtılmalı tüm hırsızlar atatürk kyllanarak çalıyo 2 8
    Yusuf İNANÇ:
    Chp de dahil hepsinin Allah belasini versin 0 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti
Kerem Demirbay’ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ’’GS Store’’ poşeti rakip taraftarları çıldırttı Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı
Volkan Demirel’den Leroy Sane için olay yaratacak iddia Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Frankfurt’u yıkan haber Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
Bin TL’ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı Bin TL'ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı
Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi 1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Ayı saldırısında parmağını kaybetti Dehşet anlarını bu sözlerle anlattı Ayı saldırısında parmağını kaybetti! Dehşet anlarını bu sözlerle anlattı
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
Liverpool’da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti Liverpool'da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
İşgalden kurtarılan Karabağ’da alçak plan Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı İşgalden kurtarılan Karabağ'da alçak plan! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray’a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı

13:01
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor işte ilk hafta programı
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı
12:39
Ertuğrul Doğan’dan Ali Koç’a olay cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a olay cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur
12:13
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
11:45
Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti
Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti
11:25
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul’da yükseliş başladı
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı
10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
22:37
Görüntü Türkiye’den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Görüntü Türkiye'den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 13:06:52. #7.13#
SON DAKİKA: CHP kurultay iptali davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.