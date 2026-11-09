CHP'li Erbay soğukta artan kalp riskine karşı Sağlık Bakanlığı'na önlem çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP'li Erbay soğukta artan kalp riskine karşı Sağlık Bakanlığı'na önlem çağrısı yaptı

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CHP\'li Erbay soğukta artan kalp riskine karşı Sağlık Bakanlığı\'na önlem çağrısı yaptı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, kışın artan kalp krizi ve inme risklerine karşı Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimlere acil önlem çağrısı yaptı. Erbay, her 1 derecelik düşüşün kalp ölüm riskinde ortalama yüzde 1,6 artışla ilişkili olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "Sağlık politikası hastane kapısında değil, insanın sağlıklı yaşayabileceği koşulları oluşturmakla başlar. Hava sıcaklığındaki her 1 derecelik düşüş, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinde ortalama yüzde 1,6, hastalık görülme sıklığında ise yüzde 1,2 artışla ilişkilidir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan kalp krizi, inme ve kalp yetersizliği risklerine karşı Sağlık Bakanlığı'na ve yerel yönetimlere acil önlem çağrısında bulundu.

Soğuk havanın basit bir mevsimsel rahatsızlık olmadığını, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Erbay, "Sağlık politikası hastane kapısında değil, insanın sağlıklı yaşayabileceği koşulları oluşturmakla başlar. Hava sıcaklığındaki her 1 derecelik düşüş, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinde ortalama yüzde 1,6, hastalık görülme sıklığında ise yüzde 1,2 artışla ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) bilimsel değerlendirmelerinin de bu tehlikeyi doğruladığını belirten Erbay, soğuk havada damarların büzüştüğünü, kan basıncının yükseldiğini ve kalbin oksijen ihtiyacı artarken iş yükünün tehlikeli seviyelere ulaştığını ifade etti.

Erbay, Sağlık Bakanlığı'na 5 maddelik "acil eylem çağrısı"nı şöyle sıraladı:

"Özel Kış İzlem Programı: Koroner kalp hastaları, kalp yetersizliği olanlar, hipertansiyon hastaları ve 65 yaş üzerindeki riskli bireyler için özel bir takip programı başlatılmalıdır. Aile Hekimliği Seferberliği: Aile sağlığı merkezleri aracılığıyla yüksek riskli hastalara aktif olarak ulaşılmalı; ilaç kullanımı, tansiyon kontrolü ve kış aşıları (grip/zatürre) konusunda danışmanlık sağlanmalıdır. Erken Uyarı Sistemleri: Soğuk hava dalgalarında televizyon, radyo, sosyal medya ve yerel yönetimler aracılığıyla halka zamanında ve anlaşılır sağlık uyarıları yapılmalıdır. Şeffaf Veri Paylaşımı: Kalp krizi ve inme başvurularındaki mevsimsel değişimler yakından izlenmeli, veriler kamuoyuyla paylaşılmalı ve koruyucu politikaların sonuçları değerlendirilmelidir. Isınma ve Enerji Desteği: Isınma giderlerini karşılamakta zorlanan yaşlı, kronik hastalığı bulunan ve yoksul hanelerin korunması için belediyeler ve ilgili bakanlıklarla ortak sosyal programlar geliştirilmelidir."

"KIŞIN KALP KRİZLERİ YALNIZCA BİREYSEL DİKKATSİZLİKLE AÇIKLANAMAZ"

Soğuktan korunmanın herkes için aynı ekonomik kolaylıkta olmadığını vurgulayan Erbay, sorunun sosyal boyutuna dikkat çekerek, "Isınma imkanı yetersiz, kötü yalıtımlı evlerde yaşayan, ekonomik nedenlerle yeterince ısınamayan insanlar çok daha fazla risk altındadır. Sağlıkta eşitlik, yalnızca hastaneye başvurabilmek değil, hastalanmaya yol açan yoksulluk, kötü barınma ve yetersiz beslenme gibi koşullardan da korunabilmektir. Kışın kalp krizleri yalnızca bireysel dikkatsizlikle açıklanamaz" ifadelerini kullandı.

Erbay, kalp hastalarına da, "Dışarı çıkarken tek ve kalın bir kıyafet yerine, vücut ısısını koruyan, rüzgar kesen kat kat uygun giysiler tercih edilmelidir. Soğuk havada ani ve ağır fiziksel efordan kaçınılmalı, kar küreme gibi kalbi zorlayıcı işler kesinlikle yapılmamalıdır. Hekim önerisi olmadan hiçbir ilaç kesilmemeli, tansiyon kontrolleri aksatılmamalı ve grip ile zatürre aşıları konusunda mutlaka hekime danışılmalıdır" uyarılarında bulundu.

Kaynak: ANKA
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