CHP'li Pala'dan İHH Protokolü Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında yapılan protokole ilişkin verdiği soru önergesine Bakanlık tarafından verilen yanıtı eleştirdi. Pala, "Eğitim müfredatı ve okul iklimi, her türlü siyasi etkiden bağımsız olmalıdır. Bu tip protokoller, özellikle ilköğretim düzeyinde olan çocukları olumsuz etkileyebilir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın 22 Kasım 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu MEB ile İHH arasında yapılan protokolle ilgili soru önergesine verilen Bakanlık yanıtı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pala, önergesinde, MEB ile İHH arasında 30 Ekim 2023 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde okullara konulan kumbaralar ve çocuklara bağış yaptırılmasına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşımıştı.

Pala, Bakanlığın net bir yanıt vermemesi, hangi illerde kaç okulda uygulama yapıldığı ya da "öğrencilerin kumbaralara para atmaları için yönlendirildiği" iddialarının aydınlatılmaması nedeniyle kamuoyundaki endişelerin devam ettiğini kaydetti. Pala, "Eğitim müfredatı ve okul iklimi, her türlü siyasi etkiden bağımsız olmalıdır. Bu tip protokoller, özellikle ilköğretim düzeyinde olan çocukları olumsuz etkileyebilir" dedi.

Öğrencilerin genellikle 6-10 yaş aralığında olduğu ilkokul çağında bağış kumbaraları gibi uygulamaların, çocuk hakları ve eğitim etiği bakımından hassasiyet gerektirdiğini belirten Pala, "Çocuklar, bu yaşta bir otorite figürü (öğretmen) veya okul yönetimi talep ettiğinde 'hayır' demekte zorlanabilir. Velilerin rızası olmadan çocuklardan para toplanması 'psikolojik baskı' şeklinde nitelenebilir. Oysa mevzuat, bağış veya kampanyaların çocuk üzerinde baskıya dönüşmemesi gerektiğini açıkça ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayıhan Pala, bakanlığın yanıtında "bağış gönüllülük esasına dayalıdır" denilse de bunun pratikte nasıl denetlendiğinin belirsiz olduğunu, mevcut protokol çerçevesinde yürütülen uygulamanın sonuç olarak eğitim sürecini olumsuz etkilediğini ve çocuk haklarını ihlal ettiğini vurguladı.