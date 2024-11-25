CHP\'li Salıcı\'dan Borsa Soruları

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya, "Şirketlerin halka arz edilmesi sürecinde mevcut SPK Başkanıyla ortak çalıştığınız iddiaları doğru mu? Eşiniz ve siz borsada toplam ne kadarlık bir portföy yönetiyorsunuz? Borsada bilerek fiyat dalgalanmalarına sebep oldunuz mu?" sorularını yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya, hakkındaki "borsa spekülasyonu ve komisyonculuk" iddialarını sordu.

Salıcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Basına yansıyan haberlere göre, 6 Şubat Depremi'nde zarar gören vakıf mallarının onarımıyla ilgili ihaleler bu beyefendinin elinden geçiyor. Önce ihaleyi alacak firmaları belirliyorlar, sonra da dönüp ihale bedelinin yüzde 10'u tutarındaki parayı bazı şirketlere aktarmasını istiyor. 50 milyonluk ihale varsa, 5 milyon lira da kendisinin belirlediği şirketlere aktarılıyor. Bu iddialar doğru mu? Gelelim borsa konusuna. Beyefendinin eşi Neslihan Mumcu hanımefendi Bulls diye bir şirkete ortak. Bulls, Sermaye Piyasası Kurulu'dan yaklaşık 2 milyon lira para cezası aldı geçen ay. Gerekçe, borsa spekülasyonu. Bitti mi? Bitmedi. Biliyorsunuz, tarihte parayı ilk bulanlar Lidyalılar. Ortağı olduğu diğer şirketin adı da Lydia Yatırım Holding. Bu holdingin bir ortağı da Enver Çelik. Enver Çelik, 2019 ve 2020 yıllarında borsada işlem yapması yasaklanan bir şahıs. Denizbank, Finansbank, İhlas ve Yeşil Yatırım gibi hisselerde küçük yatırımcıları zarara uğratan spekülasyonları tespit edilmiş. Bu nedenle 6 ay ve 1 yıl gibi sürelerle çeşitli cezalar almış.

'Borsada bilerek fiyat dalgalanmalarına sebep oldunuz mu?'

Bu şirketin bir de Yönetim Kurulu Başkanı var; Kemal Akkaya. Bu kişinin de adı borsa spekülasyonuyla sık sık anılıyor. Sayın Batuhan Mumcu, 6-7 yıl öncesine kadar evinin kirasını ödemekte zorlanan bir kişi olarak, bugün Ankara'nın en lüks sitelerinden Angora Evleri'nde nasıl 2 villa sahibi oldunuz? İş hayatına 9 yıl önce bir devlet memuru olarak başlayan birisine göre sizce de çok lüks bir hayat sürmüyor musunuz? Siz, lüks hayat sürenlerin gelirlerinin tespiti için çalışan Sayın Mehmet Şimşek'in radarından kaçmışsınız anlaşılan. Şirketlerin halka arz edilmesi sürecinde mevcut SPK Başkanıyla ortak çalıştığınız iddiaları doğru mu? Eşiniz ve siz borsada toplam ne kadarlık bir portföy yönetiyorsunuz? Bu işleri, daha önce özel kalem müdürlüğünü yaptığınız Ünsal Ban'dan mı öğrendiniz? Mevcut SPK başkanıyla ahbapsanız, hiçbir küçük yatırımcı sizinle yarışamaz. Küçük yatırımcıların sizin işlemleriniz yüzünden zarar etmesi karşısında vicdani ve hukuki bir sorumluluk hissediyor musunuz? Borsada bilerek fiyat dalgalanmalarına sebep oldunuz mu?"