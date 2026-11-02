CHP\'li Tekin, 18 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi

(İSTANBUL) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Herkes hesap verebilir olmalı. Aksi takdirde bu derin yoksulluk daha da derinleşebilir. Bir ülkede yoksulluk varsa o ülkede bilin ki büyük yolsuzluk vardır" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 90 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Sinem Dedetaş'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Üsküdar, takdir edersiniz ki çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Millet iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı, yöneticileriyle gözaltına alındı. Ev hapsiyle serbest bırakıldı. Elbette herkes yargılanabilir ama seçilmiş insanların tutukluluğunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunlar savcılar ya da kamu yöneticileri çağırdığı zaman ifade verebilecek insanlardır. Millet iradesi gasp edildi. Millet iradesiyle gelen, millet iradesiyle gider diyenlere çağrım olsun."

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ CHP'DEN SİLİNMEDİ, BUTLAN OLDU"

Tekin, şunları kaydetti:

"Son günlerde çokça tartışmalar var. Sayın Özel'in CHP'den silinmesiyle ilgili. Sayın Özgür Özel silinmedi. Sayın Özgür Özel ve ekibi butlan oldu. Yani mahkeme yok saydı. Çünkü 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partinin iradesi gasp edilince butlan oldu. Yani silinme doğru değildir. Mahkeme kararıyla butlan olduğu için sayfadan çıkarıldı.

Kademeli emeklilikle ilgili dört milyon vatandaşımız nereye gitsek haklı olarak isyanlarını ve taleplerini iletiyorlar. Bu talep çok doğru bir taleptir. Sonuna kadar bu talebin arkasında olacağız. Özellikle emeklilerin, işçilerin, köylülerin, kademeli emeklilik bekleyenlerin, sıkıntısı, sorunları olanların Sayın Kılıçdaroğlu'ndan büyük beklentisi oluşmuş. Sayın Genel Başkan'ın bu çerçevede çalışmalarının olduğunu biliyorum. Önümüzdeki süreçte bunları kamuoyuyla paylaşacaklar."

Siyasette zenginleşme konusuna dikkati çeken Tekin, şunları söyledi:

"Siyasette zenginleşme, doğası gereği vatandaşta yoksulluğu getirdi. Yani bugün imar çeteleri, beton lobileri, arsa çeteleri ve en son fon çetelerinin tamamına baktığınızda bir avuç siyasetçinin Türkiye'yi derin yoksulluğa sürüklediğini göreceksiniz. Aslında herkesin bildiğini, hiç kimse duymamış gibi davrandı. İstanbul'da siyasetçilerin ne kadar kirlendiğini nasıl bir kirliliğin içinde olduğunu görebilirsiniz.

"18 MİLYON VATANDAŞIMIZ TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR"

Vatandaşlarımız sahada, sokakta bu sorunları bize söylüyor. Bir siyasetçi olarak utandığımı ifade etmek istiyorum. Gözlerimizin içine bakarak siyasetçilerin hırsız olduğunu demeleri elbette duygularımı incitiyor. İnşallah, bu pisliklere bulaşanları siyasi partiler bir an önce... Bugüne kadar hiç kimse neden atmadı yani? Herkesin bildiği bu çeteleri siyasi partilerin genel merkezleri bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama büyük suç ortaklığı olunca ortaklığı bozmak çok zordur. 18 milyon vatandaşımız temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Yani freni patlamış kamyon gibi ölçüsü olmayan fiyat artışları vatandaşı, milleti çileden çıkardı. Türkiye'de dört çocuktan ikisi, ağır yoksullukla karşı karşıya. Yani çocuk sabahleyin kalktığında okula giden o çocuk yemeden okula gittiği tespit edilmiş.

Ekonomik durumu iyi olanlar gidip tost alabiliyor, içecek alabiliyor. Öbür çocuklar melul melul bakıyorsa... '10 binlerce çocuğumuz hiç evden çıkmıyor. Binlerce çocuk suç örgütlerine bulaşmış. Son üç yıl içerisinde 2,5 milyonla 2 milyon 800 bin arasında çocuklarımız eğitimine ara vermek zorunda kalmış. Bir ülkenin en önemli şeyi genç nüfusu, uyuşturucuya bağımlılık sayısını burada söylemek istemiyorum. Edirne'den Ardahan'a kadar her yere sirayet etmiş.

Özellikle uyuşturucuya bağımlılık meselesinde TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonunun oluşması lazım. Çünkü bu siyaset üstü bir mesele. Bugün önleyemezsek yarın çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle annelerin büyük acıları var. Bu meselede en büyük maliyeti anneler ödüyor. Bağımlı çocukların evde yaratmış olduğu büyük sıkıntılar, büyük sorunlar, yaralanmalar, ölümler her gün istisnasız yüzlerce bu olaylara tanıklık ediyoruz.

"SORUNLAR ÇOK DERİN"

Bizim bütün çabamız, bütün uğraşımız 103 yıllık tarihi bir siyasi partiye sahip çıkmaktı. Sorunlar çok derin. Gazeteler, televizyonlar, çeşitli sosyal medya, yabancı haber siteleri hiçbir yerde kendimizi ifade edemedik. Yüzde yüz haklı olmamıza rağmen, sanki onlar haklıymış... Sahada sokakta arkadaşlarımıza butlancı diyenler şunu çok iyi bilsin: Gidenler butlan oldu. Özgür Bey de butlan olduğu için o sayfadan silindi."

"HERKES HESAP VEREBİLİR OLMALI"

Aidatların artışına da dikkat çeken Tekin, "Maalesef her vatandaşımız şimdi kendi evinde kiracı oldu. Devasa güzel siteler yapıldı. O şatafatlı sitelerde aidat ücretleri şu anda 70 bin ile 100 bin TL arası. Yani kendi evinizde kiracı gibisiniz. Bütün seçmenlere sesleniyorum: Nasıl bir soygunla karşı karşıya kaldığınızı görüyorsunuz. Bütün bu olup bitenleri ortada kaldırmanın bir tek yolu var. En azından kamu yöneticileri ve siyasetçiler için derhal nereden buldun yasasının hayata geçmesi lazım. Herkes hesap verebilir olmalı. Aksi takdirde bu derin yoksulluk daha da derinleşebilir. Bir ülkede yoksulluk varsa o ülkede bilin ki büyük yolsuzluk vardır."