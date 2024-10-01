CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı - Son Dakika
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CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

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TBMM'de 2 aylık aranın ardından yeni yasama yılı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na girdiği dakikalarda CHP'li vekillerin 5 yıl aradan sonra ilk kez ayağa kalktıkları görüldü. CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine ayağa kalkmalarını ancak alkışlamamalarını tebliğ ettiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.

01.10.2024 15:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın Meclis Genel Kurul'una girdiği dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

5 YIL SONRA BİR İLK

Yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, 5 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde ayakta karşıladı ancak alkışlamadı.

BAZI VEKİLLER MESAJA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine mesaj göndererek ayağa kalkmaları ancak Erdoğan'ı alkışlamamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.

CHP\'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis\'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

Meclis Genel Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Selcuk Özkan:
    bu ülkenin halkı tarafından sevilen ve Atatürk'ün makamından oturan kışın karşısında ayağa kalkmamak, aziz Türk milletine ve uluslararası önder Atatürk'ün yüce makamına hakarettir. 90 67 Yanıtla
  • sait turk:
    Sevmeyebilirsiniz gayet normal, Ama Cumhurbaşkanı olarak saygı göstermek zorundasınız! siz saygı göstermezseniz Halk nasıl süze saygı göstersin? 102 44 Yanıtla
  • Ozan Aslan:
    Zorundalar mı ? 48 83 Yanıtla
  • ekrem eser :
    İSRAİL VEKİLLERİ AYAĞA KALKMAMIŞ GALİBA 54 41 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bu kadar alkışı manasını anlayamadım. Erdoğan cepheden geliyor da bizim mi haberimiz yok. Tamam saygıdan ayağa kalktınız anladık. Mesela okullarda öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkardık saygıdan ama alkışlamazdık. Her şeyi abarymakta üstümüze yok. 44 25 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    yavaş yavaş hizaya gelmeye başladılar 26 34 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Makama saygı 26 14 Yanıtla
  • orko Şato:
    makama saygi gerekir..... 22 9 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Şimdi RTE oraya hangi sıfatla geldi.AKAPE genel baskanı olarak geldiyse kalkmamaları ve alkışlamamaları normal.yok Cumhurbaşkanı sıfatı ile gelmişse önce tarafsız olacqgınq dair namus ve şerefi üzerine etmiş oldugu yemine istinaden tarafsızmolması lazım 13 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    cehape akepenin arka bahçesidir 10 12 Yanıtla
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