Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın Meclis Genel Kurul'una girdiği dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, 5 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde ayakta karşıladı ancak alkışlamadı.
CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine mesaj göndererek ayağa kalkmaları ancak Erdoğan'ı alkışlamamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı - Son Dakika
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