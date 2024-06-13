Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin - Son Dakika
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Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili sözlerine göndermede bulundu. Bahçeli'nin çıkışını "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel dikkat çeken bir çağrıda da bulunarak "Sayın Bahçeli kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza, Türkiye ittifakına katılabilir" dedi.

13.06.2024 11:36  Güncelleme: 11:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelmesi MHP ile AK Parti arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.

BAHÇELİ'DEN "HODRİ MEYDAN"

MHP lideri Devlet Bahçeli, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" diyerek "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" sözleriyle Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini ima etti.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLK YORUM

Bahçeli'nin sözleri Ankara'da deprem etkisi yaratırken bugün gazetecilerin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de bahsi geçen konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELLİ Kİ CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUNLAR VAR"

Bahçeli'nin sözlerini "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel, MHP liderine de çağrıda bulunarak "Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye ittifakına katılabilir" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZE İTTİFAK FALAN ÖNERMESİN"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu krizi yaratan AK Parti ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz."

Özgür Özel\'den Bahçeli\'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: mhp ile ittifak yaparsan CHP liyi küstürürsün kızdırırsın asla böyle bir hata yapma başkan asla 29 16 Yanıtla
    Hüseyin Saltalı: sende ciddiye alıp cevapmı yazdın o zu r lu :) 19 2 Selman Caba: birbirlerine zıtlar nasıl ittifak olur acep 9 1 ferhat eser: hüseyin seni okula göndermediler herhalde haberi iyi oku koçum 1 8 YoH null: Ne alaka 2 1 Fırat Karakayacı: Ne başkanı 1 1
  • Galatasaray 1905: tek adam var oda demirtas 2 10 Yanıtla
  • Ali Kır: arkadaşlar bunun sağı solu olmaz.ulkemiz için gerekirse sağ sol birleşir..mevzu vatansa her şey durur 6 2 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI: devlet bahçeli böyle bir hata yapmaz sen istediğin kadar konuş. 5 1 Yanıtla
  • Harun Çelik: Özgür özel çok zeki adam yeminle :) 2 3 Yanıtla
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