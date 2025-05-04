Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler - Son Dakika
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Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında fiziksel saldırı gerçekleştiren şahsın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın "Saldırı niyetim yoktu, gördüğümde sinirime hakim olamadım. CHP'den yemek kartı istedim vermediler, ben de kızdım" dediği öğrenildi.

04.05.2025 14:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özel'e AKM çıkışı yumrukla saldıran 66 yaşındaki S.T. polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alınırken emniyetteki ifadesine de ulaşıldı.

Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler

"CHP'NİN GENÇLERİ SOKAĞA ÇAĞIRMASINA SİNİRLENDİM"

2004'te Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten sabıkası olan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olan S.T.'nin "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler

BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

S.T.'nin terör bağlantısı tespit edilemediği, bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesine başlanmadığı öğrenilen şüpheli ilk sorulara bu yanıtları verdi.

Özel\'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP\'den yemek kartı istedim vermediler

Özgür Özel, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Yunus:
    iki çocuğu iki bebeği öldüren katili tebrik eden insanları görünce midem bulanıyor 517 27 Yanıtla
  • Osman A:
    Eine sağlık. 35 345 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN ADAMI TEBRİK EDEN ŞEREFSİZLWRİN O ADAMDAN NE FARKI VAR 223 18 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    tipinin aq srfsz sni 180 16 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    oe seni 134 20 Yanıtla
  • es342646:
    Yalan, vurmaya gitmiş 134 10 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hep muhalefet liderlerine saldırma fırsatı bulan bu densizler, İkdidar dan birine niye saldırma fırsatı bulamıyorlar?Hiç bunu sorguluyormusunuz?İkdidar dan hiç kimse saldırıya uğramıyor?Neden ?Çok mükemmel olduklarından mı? 100 31 Yanıtla
  • M ALİ:
    Seni yemek kartına Özgür Özel mi mahkûm etti önce bunu sorgula 103 19 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    valla çok ayıp olmuş 98 21 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    AMK SK 104 14 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    YAZIKLAR OLSUN ÜLKE NE DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ. KİMSENİN HAYAT MAL MÜLK GÜVENCESİ YOK.......... ARTIK YETER SEÇİM İSTİYORUZ 58 23 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    iki çocuğunu öldüren biri gençleri düşünür olmuş dolll israfı 70 2 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    inek hırsızı osmanı desteklediğiniz gibi desteklemeyin 65 2 Yanıtla
  • Emosmaho null:
    iktidar değil faili CHP içi hesaplaşma kokuyor 19 39 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    tam bir komedi güzel kurgu bu hangi filmden acaba 39 16 Yanıtla
  • 8886612:
    savunmaya bak yemek kartı içinmiş bizde yedik siyasi görüşünüz ne olursa olsun şunu savunan biri insan olamaz ki asla solcu değilim yemek istiyorsan bir sürü yer var biri olmasa diğerinden bulursun işi gücü bıraktı insanlar barış barış diyoruz böyle provakatörler çıkıyo 47 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TUTUKLAMAYA GEREK GÖRÜRLERMİ?? 39 2 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    dayı vicdana gelmis iyiki çekip oldurmemis korumalarda.tam bir komedi.. 32 8 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    çakal ceza vermeyecek buna ama kendllerine hakaret edeni içeri atarlar 31 4 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    yumruk attıgin adamın ucuz yemeğini nasıl yiyeceksin madem ki begenmiyorsun 32 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Bunu içi vurulmaz ki chp nün kime faydası olmuş yalan ile yaparlar işleri o ama gerçekte bir icraat yok 9 18 Yanıtla
  • Hakan as :
    Yalanını.....:) 24 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    aksığır 21 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT ler anladınız siz onu a girsin 13 6 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    emos denen.... osman denen .... ömer denen .... Acil kan testi yaptırın kaznınızda bozukluk var sanırım. Bu O.Ç. yi savunuyorsanız sizin de ondan farkınız yoktur. Herşey de CHP yi hedef almanız da kanınızla ilgili sıkıntıdan kaynaklandığı için sanırım. 10 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Bu tiyatro Özgür ve CHP.yi kurtaramaz 6 8 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Serbest birakin ozgurluk diye bisey var yasasin trump 8 4 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Asıl bunu kim kimler bunu yönlendir miş ise bulunmalı gerekir 9 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    parali asker cubuktakindan 6 2 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    ha hırsız ha bu 7 0 Yanıtla
  • Murat çat:
    chpkk nin başka bir oyunu daha bence 1 4 Yanıtla
  • İlyas null:
    ellerine sağlık 0 4 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Akp'den isteseydin... Adam bulaşıkçı, Taksim'de apart otelde kalıyor! İnananı ... 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler - Son Dakika
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