Özel\'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP\'den yemek kartı istedim vermediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özel'e AKM çıkışı yumrukla saldıran 66 yaşındaki S.T. polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alınırken emniyetteki ifadesine de ulaşıldı.

"CHP'NİN GENÇLERİ SOKAĞA ÇAĞIRMASINA SİNİRLENDİM"

2004'te Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten sabıkası olan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olan S.T.'nin "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

S.T.'nin terör bağlantısı tespit edilemediği, bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesine başlanmadığı öğrenilen şüpheli ilk sorulara bu yanıtları verdi.