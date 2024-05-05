CHP Milletvekili, savunma sanayi şirketlerindeki cemaat örgütlenmelerini sordu

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(ANKARA) -CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Türkiye'nin ulusal savunma sanayi şirketlerinde yaşandığı iddia edilen cemaat örgütlenmelerini isim isim sordu ve Arap uyrukluların istihdamını gündeme getirdi.

CHP'li Özgür Ceylan, ulusal savunma sanayi şirketlerindeki cemaat örgütlenmelerine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Ceylan, önergesinde, "Gün geçmiyor ki ya TSK ya da Savunma Sanayi Başkanlığı faaliyet alanındaki şirketlerle ilgili çeşitli iddialar kamuoyunun gündemine gelmesin. Türk halkının gurur duyduğu savunma sanayi kuruluşlarımızın son dönemde iyi eğitimli gençlerimizin ülkemizden ayrılmak durumunda kalmaları ve görece demokrasisi gelişmiş, temel insan hak ve özgürlüklerinin yasal ve anayasal olarak güvence altında olduğu Avrupa ülkelerine gitmeleriyle gündeme gelmesi kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

"YETENEKLİ GENÇLER İŞTEN NEDEN AYRILIYOR?"

Ülke açısından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bağlı ortaklıklarından ve Savunma Sanayi Başkanlığının bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden oluşan güçlü bir üretim ve ARGE ayağından bahsedilebileceğini ifade eden Ceylan, bunlardan bazılarını Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş, Roket Sanayi ve Tic. A.Ş, Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş, İşbir Elektrik Sanayi A.Ş, Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. olarak sıraladı.

Ceylan, "Son 10 yıl içerisinde bu şirketlerde göreve başlayan mühendis ve diğer teknik personellerden kaçı istifa ya da başka bir nedenle işinden ayrılmıştır? Bunlardan kaçı savunma sanayi alanında faaliyet yürüten yerli şirketlerde iş başı yapmış kaçı yurtdışına gitmeyi tercih etmiştir?" sorularını yöneltti.

TSK Güçlendirme Vakfı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bağlı şirketlerinde görev yapan teknik personelin işten ayrılma sebepleri hakkında bilgi isteyen Ceylan, "Uzman personel ekonomik nedenlerle mi yoksa bazı basın organlarında iddia edildiği gibi Gaye ve Erkam Vakfı benzeri vakıfların üstünden tarikat-cemaat yapılanması ile söz konusu şirketlerin genel müdürlük gibi üst düzey makamlarına bazı tarikat mensupları atandığından ve atamalarda liyakat değil cemaate sadakat esas alındığından mı ayrılmaktadırlar?" diye sordu.

Özgür Ceylan, söz konusu makamlara atanan tarikat cemaat bağlantılı üst düzey yöneticilerinin personele mobbing uyguladığı için mi ayrılmaların gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında da bilgi talep ederken, "Bu şirketlerde bir tasfiye mi vardır ya da tarikatlar arası bir çatışmanın sonucu mu durumun böylesine bir hal almasına vesile olmuştur?" sorusunu yöneltti.

İSİM İSİM SORULAR

CHP'li Ceylan önergesinde, ulusal savunma sanayindeki cemaat örgütlenmesine ilişkin şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, döneminde işten çıkarmaların ve liyakatsiz atamaların yoğunlaştığı bilgisi doğru mudur? Bir buzdolabı fabrikasında endüstri mühendisi olarak çalışan Gürsel Boz'u işe alarak programlar müdürü olarak atadığı iddiası doğru mudur? Yine Sayın Akşit'in Ali Gökhan Genç'in atamasını yaparak Menzil yapılanmasının önünü açtığı ve bu görevlendirmeler eliyle alan açılarak nitelikli kadroların işten çıkarıldığı iddiaları doğru mudur? Bu şahısların görev yaptıkları zaman diliminde kurumdan kaç teknik personelin ilişiği kesilmiştir? Akın Özdemir, Semih Erol, Fatma Gevrek Sarıoğlu, Altınel Çalışkan, Ramazan Tarhan, kurumda işe başlatılmışlar mıdır? Kurumda işe başlamadan önceki mesleki bilgi birikim ve deneyimleri nedir? Bu şahıslarda mı 'Buzdolabı fabrikasında' çalışırken birden bire TEI tarafından keşfedilip yüksek maaşlarla müdür, kıdemli lider, kıdemli uzman yapılmışlardır?"

"KİM BU LİNA ABBA, BASSAM?"

Ceylan, önergesinde TUSAŞ ve iştiraklerinde kaç yabancı uyruklu kişinin çalıştığı hakkında bilgi isteyerek "Lina Abbas ve Bassam adındaki şahıslar bu çalışanlardan mıdırlar? Hangi üstün özelliklerinden dolayı TEI'de çalışıyorlar? Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Savunma Sanayi Başkanlığının Bağlı Ortaklıkları ve iştiraklerinde görev yapan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Uyruklarına göre dağılımları nedir ve aldıkları ücretler kaç Türk lirası ya da dolardır?" diye sordu.

GAYE VAKFI'NIN TUSAŞ ÖRGÜTLENMESİ

Özgür Ceylan, Gaye Vakfı'nın TUSAŞ örgütlenmesi hakkında da bilgi talebinde bulunarak, "Mehmet Baldöktü'nün kardeşi Mustafa Kemal Baldöktü TUSAŞ'ta hangi dönemde göreve getirildi ve insan kaynakları müdürü yapıldı? Müdür adaşı olan yeğeni Mustafa Baldöktü'yü Ar-Ge'de uzman olarak mı görevlendirildi? İnşaat mühendisi Serhan Sökmen'i (TEİ) uçak motor fabrikasında müdür yapan üstün yeteneği neydi ve kim keşfetti? Sayın Sökmen'de mi Gaye Vakfı üyesiydi? İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Levent Tüfekçi, müdür olarak atandığı iddia olunan Ender Dur'un da Gaye Vakfı üyesi olduğu atama yapılırken biliniyor muydu? Mahmut Faruk Akşit genel müdür olduktan sonra TUSAŞ'a ve TEİ'ye Mehmet Zahitler adında kaç kişi işe alınmıştır?" sorularını yöneltti.