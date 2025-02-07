CHP'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı - Son Dakika
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CHP'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

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ABD Başkanı Trump'ın, Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını açıklamasının ardından, Galata Köprüsü'nde "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" yapma kararı alan CHP'nin başvurusunu İstanbul Valiliği reddetti.

07.02.2025 20:17  Güncelleme: 20:49
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını açıklamasının yankıları sürerken, CHP dikkat çeken bir harekete imza attı. CHP, 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın açıklamasına tepki göstermek için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

CHP'NİN GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE VALİLİKTEN İZİN YOK

İstanbul Valiliği, söz konusu yürüyüşe izin vermedi. Valiliğin CHP'nin talebine yanıt verdiği açıklamasında, "İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlemek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınmamıştır" denildi.

CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

TRUMP'IN "GAZZE" PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

CHP\'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği\'nden izin çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Galata Köprüsü, Donald Trump, Filistin, İstanbul, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Taner Ozkaya:
    LGBT yürüyüsüne dönüşür o yuruyüş 323 140 Yanıtla
  • ayd121212:
    Gene üzerinde çok düşünülmüş, sonucu önceden bilinen senaryoda, gene mağduruz algısı yapıp, engelleniyoruz o yüzden artık Gazze demiyoruz diyeceklerini kendileride çok iyi biliyorlar. 351 11 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    CHP GENE BİR FIKRA YAZMIŞ GAZZE İÇİN YÖRÜYECEKMİŞ YERSEN İYİDE YEMEMEK DAHA İYİ :):):) 223 114 Yanıtla
  • Sagamore:
    komedi ülkesi olduk,tarikat cemaat olsa sorun yok,gazze bir tek AKP ve yandaşlarının derdi değil mi 128 167 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    AKP GAZZE ÜZERİNDEN PİRİM YAPIYOR 91 196 Yanıtla
  • Neccom:
    samimi değilsiniz. sırf menfaatleriniz için 146 137 Yanıtla
  • Çelikk:
    Siz bu ülkede fazlasınız bence 144 132 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yuruyeceksen kendi ulken icin yurude sizi ciddiye alalim 119 109 Yanıtla
  • Murat Mert Candan:
    Niye ki bırakın adamlar yürüsün 62 119 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    çifte standart. Buradan da şu anlaşılıyor ki Amaç Demek ki Gazze değil siyasi rant 82 88 Yanıtla
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