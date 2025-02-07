CHP\'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği\'nden izin çıkmadı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını açıklamasının yankıları sürerken, CHP dikkat çeken bir harekete imza attı. CHP, 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın açıklamasına tepki göstermek için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

CHP'NİN GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE VALİLİKTEN İZİN YOK

İstanbul Valiliği, söz konusu yürüyüşe izin vermedi. Valiliğin CHP'nin talebine yanıt verdiği açıklamasında, "İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlemek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınmamıştır" denildi.

TRUMP'IN "GAZZE" PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.