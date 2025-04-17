CHP kurultayı davası 26 Mayıs\'a ertelendi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davaların ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 26 Mayıs tarihine ertelendi.

DAVA DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Lütfü Savaş ile bazı delegelerin davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 17 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı. CHP, iddialara ilişkin yanıtını mahkemeye sunarken, dilekçede, yasal mevzuat gereği, kurultay kararlarına, kurultay tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabileceği kaydedildi. CHP ayrıca, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığına ilişkin iddiaların "duyuma dayalı iftira" niteliğinde olduğunu savunmasında bulundu.

26 MAYIS TARİHİNE ERTELENDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 26 Mayıs tarihine ertelendi.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE 86 KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir aşamaya geçilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.