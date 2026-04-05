CHP, Özkan Yalım\'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

CHP, rüşvet soruşturması kapsamında sevgilisiyle otel odasındayken gözaltına alınıp tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Türkiye'nin gündemine oturan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet soruşturması kapsamında sevgilisiyle otel odasındayken gözaltına alınan ve sonraki süreçte tutuklanan Yalım, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. 

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

"ÖZKAN YALIM DİNLENDİ, KARAR VERİLDİ"

Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi'ne operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması ve o anlardan itibaren mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK'de bir disiplin işlemi başlatılmasında oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda iki parti meclisi üyesi arkadaşımız görevlendirildi. Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi. Kendisi ile ilgili tüm belgeler, tutanaklar incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiş oldu."

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14.00'te Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    özgür bağırıyordu dürüst vatanseverleri içeri alıyorlar diye, ne oldu? 77 7 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Özgür hala dimdik ayakta mı acaba :)))) 42 4
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Olmadı adamı yarı yolda biraktilar 18 0
  • bogazici34 bogazici34:
    Birileri söyleyince ve isteyince değil, ortaya çıktığında yapılacak eylemdi 65 1 Yanıtla
  • 251351Ng 251351Ng:
    herşeye yalan yalan diye diye yalana inanır hale getirdiniz %25'i.1 değil, 2 değil 3-4 değil.maya bozuk maya. 53 3 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    yazık ya böyle düzgün dürüst adams bu yapılmaz 7 19 Yanıtla
    ramazanefe66 ramazanefe66:
    Conny haklsın sana katılıyorum.cd sini çıkarmak lazım. ))))) 9 1
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    Mustafa sagdiç nerelerdesin yoksa sen de mi oteldesin 3 1 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    oteldeydim ama bil bakalım kimle ? sor bakalım sizin evde kim eksik. arkadaşına ders çalışmaya giden olmuş mu 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:09:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.