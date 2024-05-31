Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası - Son Dakika
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Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden kaçırıldığı iddiaları sonrası servis edilen görüntülerde silahlı güvenliklerin ayrıldığı ve bir mezar yerinin olduğu görüldü. Görüntüler basında yer alan haberleri doğrularken, ortaya çıkan bir mektupta Gülen'e mevcut karargâhına büyü yapıldığı ve söz konusu adresten ayrılması halinde sağlık sorunlarının düzeleceği söylenerek söz konusu adresten ayrılmaya ikna edildiği öne sürüldü.

31.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:51
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15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

ABD'Lİ GÜVENLİKLER ARTIK YERİNDE DEĞİL

FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı. AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü. Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

ÖRGÜT ELEBAŞLARININ GÖMÜLDÜĞÜ MEZARLIK GÖRÜNTÜLENDİ

AA, FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntüledi. Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA HIZLI ADIMLARLA KAÇTILAR

Alanın görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesi, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

CANLI YAYINDA BOMBA "BÜYÜ" İDDİASI

FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırıldığı iddiası gündemdeki yerini korurken dün akşam bir televizyon programına katılan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Pensilvanya'da yaşananların detaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Süreç içinde bir mektubun ortaya çıktığını belirten Fırat, mektupta elebaşı Fethullah Gülen'in mevcut karargâhına büyü yapıldığı ve sürekli takip altında tutulduğu söz konusu adresten ayrılması halinde sağlık sorunlarının düzeleceği söylemleriyle ikna edilerek ayrılmasının sağlandığını ifade etti.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

FIRAT: GENİŞ BİR ARAZİDE SATIN ALINAN EVE TAŞINDI

Yine mektuba göre Gülen'in Nisan 2024'te geniş bir arazide satın alınan yeni bir eve taşındığını belirten Hande Fırat, terör örgütü elebaşısının yalnızca Cevdet Türkyolu'nun izin verdiği sınırlı sayıda insanla görüşebildiğini söyledi.

ÖRGÜT İÇİNDE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'n oğlu) Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla örgüt yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor. Ebuseleme Gülen, örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti. Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor. İddiaların örgüt yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ebuseleme Gülen, X paylaşımlarında, amcasının 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili "gerçekleri açıklamadan ölmemesi gerekir" yorumlarında bulunurken, Türkyolu, Adil Öksüz, Kudret Ünal ve Barbaros Kocakurt gibi örgütün önde gelen isimlerini suçlamayı sürdürüyor.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

ELEBAŞININ YERİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Tartışmalara, Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan gibi örgütün bazı etkili isimleri de sosyal medya hesaplarından katılarak elebaşı Gülen'in, "çok az kişinin bildiği bir evde bulunduğu, sağlık durumunun hassasiyetinden dolayı, kamp gibi kalabalık bir ortamda tutulmak istenmemesinin normal olduğu"nu savundu. Yapılan bu açıklamalar, örgüt tabanını tatmin etmezken, sosyal medyada Ebuseleme Gülen'in paylaşımlarına destek veren FETÖ üyelerinin sayısının arttığı görüldü. Ayrıca örgütün sitesinde paylaşılan görselin profil fotoğraf olarak tercih edilmesi, Gülen'in gerçek sağlık durumunu gizleme amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Agalarının isteklerine aykırı adım atamaz. Toprağın kabul etmeme diye seçeneği yok ,son yaklaşıyor . 1 0 Yanıtla

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