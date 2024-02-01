Çin, ABD\'yi Çinli şirketlere yönelik ayrımcılığı düzeltmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin listesine ilişkin Washington yönetimine "ayrımcı uygulamalarını düzeltmesi" çağrısı yaptı.
Sözcü Vang, günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin ordusu ile çalıştığını öne sürdüğü Çinli şirketlerin listesine ekleme yapılmasını ele aldı.
Söz konusu listeye ek yapılmasına ilişkin Vang, "Çin, ABD'nin ulusal güvenlik konseptini büyütmesine, ayrımcı listeler yapmasına, Çin şirketlerinin peşine düşmesine ve Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini sekteye uğratmasına kesinlikle karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Vang, ABD'nin söz konusu eylemlerinin, yabancı şirketlerin ABD'de yatırım yapması ve işletmesi konusunda güveni "yıprattığını" kaydetti.
ABD'ye söz konusu "ayrımcı uygulamalarını düzeltmesi ve Çinli şirketlere adil, ayrımcılık gözetilmeyen iş çevresi sunması" çağrısında bulunan Vang, "Çin, şirketlerinin yasal ve meşru hakları ile çıkarlarını korumaya devam edecektir." diye konuştu.
Pentagon, Çin ordusuyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle oluşturduğu listeye 10'dan fazla yeni şirketi ekleyerek güncellemişti.
ABD'de 2024 Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında belirlenen bu firmalarla, ABD Savunma Bakanlığının herhangi bir sözleşme imzalaması yasaklanıyor.
"ABD, geçerli kanıt olmadan yersiz sonuca vardı ve Çin'e asılsız suçlamalar yöneltti"
Öte yandan Sözcü Vang, ABD'nin kritik altyapısını hedef alan Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazlardaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla harekete geçmesine ilişkin soruları da yanıtladı.
Çin'in siber saldırılara "sert bir şekilde karşı çıktığını" ifade eden Vang, "ABD, geçerli kanıt olmadan yersiz sonuca vardı ve Çin'e asılsız suçlamalar yöneltti. Bu, son derece sorumsuzca ve tamamen gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Çin, buna karşıdır." diye konuştu.
Vang, ABD'nin "siber saldırıların kaynağı ve en büyük faili" olduğunu öne sürerek, "ABD Siber Kuvvetler Komutanlığı, diğer ülkelerin siber altyapılarının, ABD siber saldırılarının meşru hedefi olduğunu açıkça ilan etti." ifadelerini kullandı.
Çin'in siber güvenlik kuruluşlarının, ABD'nin Çin'e ait kritik altyapısına yönelik "uzun süreli siber saldırılarını" ortaya koyan raporları olduğunu belirten Vang, ABD'ye, dünya çapında "siber casusluk ve siber saldırıları durdurma ve siber güvenlik bahanesi altında diğer ülkeleri karalamaya son verme" çağrısı yaptı.
ABD'nin, Çin'in bilgisayar korsanlığını engellemek için harekete geçtiği iddiası
CNN'e konuşan iki ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bir kaynak, Washington'ın, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Kaynak, Beyaz Saray'ın son aylarda korsanların faaliyetlerini daha iyi takip etmek için internet ve bulut bilişim sağlayıcıları gibi teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenlediğini aktarmıştı.
ABD'li yetkililerin, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin "Çin'in Tayvan'ı işgali durumunda ABD'nin olası askeri yanıtını engelleyebileceğinden" endişe ettiklerini belirten kaynak, son girişimin de hükümetin geniş kapsamlı çabasının parçası olduğunu dile getirmişti.
Söz konusu hacker faaliyetlerine karşı FBI ve Adalet Bakanlığı harekete geçmişti.
Çinli bilgisayar korsanlarının, limanlar ve ulaşım ağları gibi hassas kritik altyapılara daha fazla erişim için bazı cihazlara eriştiğine inanılıyor.
Çinli bilgisayar korsanlarının ABD denizcilik ve ulaşım ağlarına sızması, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini endişelendiriyor. Çin hükümeti ise iddiaları reddediyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Çin, ABD'yi Çinli şirketlere yönelik ayrımcılığı düzeltmeye çağırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?