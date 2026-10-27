Çin'de ocak-eylülde yurtiçi turizm harcamaları 4,95 trilyon yuana ulaştı - Son Dakika
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Çin'de ocak-eylülde yurtiçi turizm harcamaları 4,95 trilyon yuana ulaştı

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Çin\'de ocak-eylülde yurtiçi turizm harcamaları 4,95 trilyon yuana ulaştı
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın araştırmasına göre 2026'nın ocak-eylül döneminde yurtiçi turizm harcamaları yüzde 2,2 artışla 4,95 trilyon yuana yükseldi. Aynı dönemde yurtiçi seyahat sayısı yüzde 6,2 artışla 5,3 milyarı aştı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkenin iç turizm pazarının bu yıl ocak-eylül döneminde hem seyahat sayısı hem de turizm harcamaları bakımından güçlü büyüme kaydettiğini açıkladı.

Bakanlığın yerli turistler arasında yaptığı araştırmanın verilerine göre, 2026'nın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 5,3 milyardan fazla yurtiçi seyahat gerçekleştirildi.

Kentlerde yaşayanların gerçekleştirdiği seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 4 milyarı aşarken, kırsal kesimde yaşayanların seyahat sayısı yüzde 5,1 artışla 1,27 milyara ulaştı.

Yurtiçi turizm harcamaları, söz konusu dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 4,95 trilyon yuana (yaklaşık 737 milyar ABD doları) yükseldi. Kentlerde yaşayanların harcamaları yüzde 2,2 artarak 4,14 trilyon yuana, kırsal kesimde yaşayanların harcamaları ise yüzde 2,1 artarak 810 milyar yuana ulaştı.

Bakanlığın temmuz ayında yayımladığı 2026-2030 dönemine ilişkin beş yıllık turizm kalkınma planına göre Çin, 2030'a kadar yıllık yurtiçi seyahat sayısını 8,3 milyara, yurtiçi turizm harcamalarını ise 7,7 trilyon yuana çıkarmayı hedefliyor.

Çin'de 2025 yılında 6,5 milyardan fazla yurtiçi seyahat gerçekleştirilirken, turizm harcamaları 6,3 trilyon yuana ulaşmış ve her iki alanda da rekor kırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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