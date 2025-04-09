Çin'den ABD'ye rest: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye rest: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 104 vergi kararı sonrası Çin'den rest geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulundu.

09.04.2025 10:14  Güncelleme: 10:25
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı giderek kızışmaya devam ediyor. Son olarak Çin'e yüzde 104 gümrük vergisi uygulayan Trump'a Çin'den rest geldi.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.

Çin\'den ABD\'ye rest: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye rest: Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz - Son Dakika

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