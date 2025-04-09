Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak - Son Dakika
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Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak

Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak

Çin, Trump'ın yüzde 104'lük ek gümrük vergi kararına misillemede bulunacak. Pekin yönetimi ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkarma kararı aldı. Karar, 10 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

09.04.2025 14:14
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Ticaret savaşları, ABD'nin Çin'e bugünden itibaren yüzde 104 oranında tarife uygulayacağına yönelik haberlerle kızışıyor. Savaşta gerileme yaşanma beklense de Çin'in son adımı olayları çok daha büyük boyutlara taşıyacağa benziyor.

ÇİN'DEN GÖRÜLMEMİŞ MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Çin'den Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD'nin Pekin'e misillemeye yönelik tarife uygulamasının "küresel ticareti daha fazla tehdit edeceğine" dikkat çekildi. Çin'in WTO misyonu, bugün WTO'ya gönderilen açıklamada, durumun "tehlikeli bir biçimde tırmandığına" işaret etti. Çin'in de bu durumdan etkilenen taraflardan biri olduğuna işaret eden misyon, Pekin'in "çok büyük endişe duyduğunu" ve "bu pervasız hamleye sert bir biçimde karşı olduğunu" belirtti.

ABD, ÇİN'E YÜZDE 104 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULUYOR

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı, bugün itibarıyla yüzde 104'e yükseldi. Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin 9 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirmişti.

Çin, ABD'nin yüzde 34'lük tarifesine aynı oranda karşılık vereceğini duyurmuştu. Trump, Çin'in bu misillemeden vazgeçmediği durumda yüzde 50 ek vergi getirmekle tehdit etmişti. Çin Başbakanı Li Qiang, ABD'nin gümrük vergileri ile mücadele edecek yeterli araca sahip olduklarını belirtmişti.2025 yılı büyüme rakamları için iyimserliğini sürdürdüklerini belirten Qiang, Çin'in uluslararası ticaret kurallarını savunduğunu sözlerine eklemişti.

TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ

Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kenan Dayan:
    demek ki URETEN KONUŞABİLİYOR 33 1 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    yürü be çin biz kafa tutamıyoruz bari sizle övünelim dünya Amerikadan büyük 29 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Al işte ekonomi savaşı başladı hayırlı olsun Herkese 11 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    yiyin birbirinizi 8 0 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !!:
    Çin. 1.40 ABD. 2.70 4 0 Yanıtla
  • null:
    Bu durumdan en çok kim zarar görür tahmin edin. 1 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Çin bizi kıskanıyor. 1 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Allah pisliği pisliğe temizlettirsin inşallah 1 0 Yanıtla
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