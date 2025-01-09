Çin'den Filipinler'e Siber Saldırı Yanıtı

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MANİLA, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Filipinler Büyükelçiliği sözcüsü, Çin'in bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılara ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu söyledi.

Çin'in Filipinler'e yönelik sözde bilgisayar korsanlığı faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan sözcü, "Bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılara yasalara uygun olarak kesin şekilde karşı çıkıyor ve bu tür eylemleri sonlandırmak için harekete geçiyoruz. Aynı zamanda jeopolitik amaçlarla haksız etiketlemeler, asılsız suçlamalar veya karalama kampanyalarına da karşıyız" dedi.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu haberde bilgisayar korsanlığının, Güney Çin Denizi meselesiyle ilişkilendirildiğini ve ABD ve müttefiklerinin Filipinler'e teknik destek sağladığının belirtildiğini söyledi.

Sözcü, "Bu uydurma haberlerin arkasındaki aklın kime ait olduğu ve bölgesel konjonktürü karıştırmak ve jeopolitik çıkarlar elde etmek için siber konuları kimin kullandığı çok açık" dedi.