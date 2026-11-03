Çin'in Auspicious Ark hastane gemisi ilk kez Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı

LOME, 3 Kasım (Xinhua) -- Togo'nun başkenti Lome'ye ulaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) adlı hastane gemisi, 1 Kasım 2026.

Auspicious Ark, dostluk ziyaretini gerçekleştirmek ve tıbbi hizmet sunmak üzere pazar günü Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı. Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez Togo'yu ziyaret ediyor. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)