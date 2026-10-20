Çin'in Filipinler Büyükelçisi Cing için ikinci istenmeyen kişi tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Çin'in Filipinler Büyükelçisi Cing için ikinci istenmeyen kişi tasarısı sunuldu

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Filipinler'de Senatör Risa Hontiveros, Çin'in Manila Büyükelçisi Cing'in istenmeyen kişi ilan edilmesi için Marcos'a ikinci karar tasarısını sundu. Çin'in Manila Büyükelçiliği ise 'Siz bizi hoş karşılamıyorsanız biz de sizi hoş karşılamıyoruz' yanıtını verdi.

Filipinler'de senatörler, gerilime yol açan ifadeleri nedeniyle Çin'in Manila Büyükelçisi Cing Çuan'ın ülkeden gönderilmesi ya da "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a karar tasarıları sundu.

Çin'in Manila Büyükelçisi Cing'in, ülkesinin bölgede "güç kullanmak istemesi halinde kolayca kazanabileceğine" yönelik ifadeleri nedeniyle Filipinler ve Çin arasındaki gerilim sürüyor.

Filipinler merkezli Philstar'ın haberine göre Senatör Erwin Tulfo'nun ardından Senatör Risa Hontiveros tartışmalı ifadeleri nedeniyle Cing'in "ülkeden gönderilmesini" talep eden ikinci karar tasarısını sundu.

Hontiveros'un sunduğu karar tasarısında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a Cing'i "istenmeyen kişi" ilan etme ya da Pekin yönetiminden büyükelçisini geri çekmesini talep etmesi çağrıları yer aldı.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada "Siz bizi hoş karşılamıyorsanız biz de sizi hoş karşılamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Olay

Çin'in Manila Büyükelçisi Cing, 15 Ekim'de Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin'i bölgede "sorun çıkaran" ülke şeklinde nitelemesinin "saçma" olduğunu ve Filipinler'in Çin gibi bir komşuya sahip olduğu için şanslı sayılması gerektiğini söylemişti.

Cing, "(Bölgede) Güç kullanmak istesek kolayca kazanabiliriz ama hayır, güç kullanmayı tercih etmeyeceğiz ve barışı seviyoruz. Bu bölgede barış içinde yaşıyoruz. Diğer bölgelere bakın, Ukrayna, Gazze ve hatta Venezuela." ifadelerini kullanmıştı.

Filipinler Cing'i, "güç kullanımına yönelik tehdit" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Cing ise kullandığı ifadelerin "tehdit içermediğini" savunmuştu.

Kaynak: AA
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