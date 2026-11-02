Çin\'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi\'nde çeltik hasadı yabancı turist akınıyla başladı

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çeltik hasadı yabancı turist akınıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı. Bölge, geleneksel sonbahar hasadı etkinliklerine katılmak isteyen yabancı turistlerin akınına uğruyor.
NANNİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı.
Bölge, geleneksel sonbahar hasadı etkinliklerine katılmak isteyen yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Kaynak: Xinhua
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