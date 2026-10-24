Çin\'in inovasyon endeksi 2025\'te 185,5\'e ulaştı, artış yüzde 6,4 oldu

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in inovasyon kapasitesi geçen yıl içinde güçlenmeye devam ederken, ülkedeki inovasyon ortamının iyileştiği ve yeni büyüme faktörlerinin genişleyerek yüksek kaliteli kalkınmaya güçlü destek sağladığı bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü yayımladığı yıllık rapora göre ülkenin inovasyon endeksi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 185,5'e yükseldi. İnovasyon ortamını, girdiyi, çıktıyı ve etkiyi ölçen alt endekslerin tamamı geçen yıl yükselişini sürdürdü.

Hükümet bütçe harcamalarında bilim ve teknolojiye ayrılan pay, işletmelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının faaliyet gelirleri içindeki payı, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, her 10.000 Ar-Ge çalışanına düşen yüksek değerli buluş patenti sayısı, genel işgücü verimliliği ve yüksek teknoloji ürünlerinin mal ihracatındaki payı da dahil olmak üzere birçok göstergede iyi performans yakalandı.

Çin'de inovasyon her alanda hız kazanıyor. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in küresel çapta ses getiren çıkışından izleyenleri etkileyen insansı robotlara kadar Çin'in bilimsel başarıları hızla endüstriyel uygulamalara dönüşüyor. Güçlü büyüme ivmesini koruyan sektörler arasında yapay zeka, yeni enerji ve yeni malzemeler bulunuyor.

2026'nın ilk üç çeyreğinde üst düzey imalat, dijital ve akıllı ekonomi ile modern hizmetlerin temsil ettiği yeni büyüme faktörleri, Çin'in ekonomik büyümesine yüzde 40'ın üzerinde katkı sağladı.

Devlet Vergi İdaresi'nin cuma günü ayrıca yayımladığı vergi faturası verileri de yeni büyüme faktörleriyle bağlantılı sektörlerin bu yıl daha hızlı büyüdüğünü, özellikle de yapay zekayla ilgili sektörlerde büyümenin belirgin biçimde hızlandığını gösterdi.

Vergi verilerine göre 2026'nın üçüncü çeyreğinde dijital ekonominin temel sektörlerinin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9, patent yoğun sektörlerin satış gelirleri ise yüzde 14,4 arttı. Her iki artış da ikinci çeyreğe göre belirgin bir hızlanmaya işaret ediyor. Entegre devre imalatı sektöründeki satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 77,9, yarı iletken ekipmanı imalatında ise yüzde 35,9 yükseldi.