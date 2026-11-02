Çin meclisi 47 maddelik sınır ötesi yolsuzluk tasarısını ikinci okumaya sundu - Son Dakika
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Çin meclisi 47 maddelik sınır ötesi yolsuzluk tasarısını ikinci okumaya sundu

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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi sınır ötesi yolsuzluk tasarısını ikinci okumaya sundu. Cuma gününe kadar sürecek oturumda ele alınacak 6 bölüm ve 47 maddelik tasarı, küresel yolsuzlukla mücadelede adil ve hakkaniyetli yönetişim sistemi inşasını teşvik eden hüküm içeriyor.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı, sınır ötesi yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasa tasarısını görüşmeye başladı. Tasarı kapsamında küresel yolsuzlukla mücadelede adil ve hakkaniyetli bir yönetişim sistemi inşasını teşvik eden bir hüküm de bulunuyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, cuma gününe kadar sürecek olan oturumunda tasarıyı ikinci okumaya sundu.

Tasarı, yasanın amacını detaylandırırken sınır ötesi yolsuzlukla mücadele çalışmalarına yol gösteren ilkeleri zenginleştiriyor.

Tasarı ayrıca, söz konusu çalışmaların anayasa ve yasalara tam uyum içinde, yasal prosedürler doğrultusunda ve insan hakları gözetilerek yürütülmesi gerektiğini hükme bağlıyor.

Yasa tasarısı ilk olarak ağustos ayının sonlarında değerlendirmeye sunulmuştu. Komiteye göre bu düzenleme, Çin'in yolsuzlukla mücadelede uluslararası boyuta sahip, sistematik ve kapsamlı bir hukuki altyapı kurması açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Toplam 6 bölüm ve 47 maddeden oluşan tasarı, Çin'in sınır ötesi yolsuzlukla mücadele çalışmalarının kapsamını, dayandığı temel ilkeleri ve kilit pozisyonları belirliyor.

Kaynak: Xinhua
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