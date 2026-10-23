Çin, Tibet\'te 7,0\'lık depremde 16 kişi ölünce acil durum seviyesini 3\'e yükseltti

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından ulusal acil durum müdahale seviyesini 4. seviyeden 3. seviyeye yükseltti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek ve destek sağlamak üzere afet bölgesine bir ekip gönderildiği bildirildi.

Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde perşembe günü saat 22.33'te meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi başkan yardımcısı ve ilgili bakanlık yetkilileri, acil durum müdahale çalışmalarını koordine etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık ayrıca afet bölgesindeki keşif çalışmalarında kullanılacak Wing Loong tipi insansız hava araçlarının bölgeye sevk edilmesi konusunda Xizang'ın acil durum yönetimi birimine rehberlik sağladı.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi de kurtarma çalışmaları için toplam 350 personel ve 83 araç görevlendirdi. 120 kurtarma personeli ile 27 araç cuma günü saat 06.30 itibarıyla deprem bölgesine ulaşırken, Xizang İtfaiye ve Kurtarma Birliği'ne bağlı 230 personel ve 56 araçlık takviye ekipler de Nagqu kentine giriş yaptı.

Yetkililer, cuma günü saat 04.30 itibarıyla merkezi yönetim, bölge, kent ve ilçe düzeyindeki birimlerden sağlanan yardım malzemelerini kademeli olarak bölgeye ulaştırdı.

Yardım malzemeleri arasında 1.000 prefabrik konut, 3.239 çadır, 2.821 katlanır yatak ve 4.280 battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.