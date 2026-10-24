Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü 1286 sayılı liste nedeniyle önlem alacaklarını söyledi

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye Çinli araştırma kuruluşlarını hedef alan ayrımcı ve kısıtlayıcı önlemler alma şeklindeki yanlış uygulamasına derhal son verme çağrısında bulunarak, Çinli araştırma kuruluşlarının meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın 19 Ekim'de açıkladığı araştırma güvenliği risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ilgili üniversitelerin endişe kaynağı olarak görülen yabancı kuruluşlarla ilişkilerinden kaynaklanan riskleri tamamen giderdiği belirtilmişti. Söz konusu kuruluşların yer aldığı 1286 sayılı listede çok sayıda Çinli araştırma kuruluşu da bulunuyor.

Sözcü, Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine, bilimsel etkileşim ve işbirliğini siyasallaştırmasına, silah haline getirmesine ve araçsallaştırmasına, ayrıca Çinli araştırma kuruluşlarını temelsiz suçlamalarla damgalamasına her zaman karşı çıktığını belirtti.

Söz konusu girişimlerin temel olarak ABD'li araştırma kuruluşlarını "taraf seçmeye" zorladığını ve Çin ile ABD arasındaki normal bilimsel işbirliğini kasıtlı şekilde baltaladığını kaydeden sözcü, bu eylemlerin geri teperek ABD'ye zarar vereceğini ve ABD'nin kendi bilimsel ve teknolojik ilerlemesini ve inovasyonunu zedeleyeceğini vurguladı.

Çin ile ABD arasındaki bilimsel araştırma işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki tarafın da ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayan sözcü, kısıtlamalar getirmenin ve "bağları koparma" arayışına girmenin zarar vermekten başka işe yaramayacağını söyledi.

Sözcü, ABD'ye gerçekleri dikkate alma ve küresel bilimsel ve teknolojik etkileşim ve işbirliğinin genel ilkeleri ile hakim eğilimlerine uygun hareket etme çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.