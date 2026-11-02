Çin uçakları Tayvan çevresinde 19 uçuş yaptı, Tayvan ordusu yanıt verdi

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 19 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında savaş jetleri ile destek uçaklarının bulunduğu askeri hava araçlarının dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 19 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 4'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 6 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği kaydedilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.

Bakanlık, Ada çevresinde dün 32, önceki gün ise 22 uçuş yapıldığını bildirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.