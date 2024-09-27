Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış - Son Dakika
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Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük Narin'in gömüldüğü yerde sadece Nevzat Bahtiyar'ın olmadığı, yanında 2 kişinin daha olduğu belirlendi.

27.09.2024 10:57
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, dosyayı büyük ölçüde değiştirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası tarafından cansız bedenin kendisine gömülmesi için verildiğini ifade etmişti.

CESEDİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Cansız bedeni çuval içerisine koyup köye yakın olan Eğertutmaz Deresi yanına üzerine 15-20 kg taş koyarak gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının kenarında olduğu tespit edilmiş ve aracı ile beraber cep telefonunun baz istasyonundan sinyal verilmesi dosyaya girmişti.

KAMERALAR İKİNCİ DEFA İZLENDİ

Bölgeyi gören bir askeri üssün kamera kayıtları da bu kapsamda incelenmişti. Bahtiyar'ın aracının 50 dakika kadar park halinde olduğu belirlenmişti. Askeri üssün Şahin Gözü HD kamerası ikinci defa dikkatle incelendi. Dev ekranda saniye saniye izlenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar ile beraber dere yatağı kenarında 2 kişinin daha olduğu tespit edildi.

NARİN'İN AKRABASI MI?

Sözcü gazetesinin haberine göre Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in ailesinden oldukları bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler kapalı mühürlü bir zarf içerisinde TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler 6 kişilik uzman ekip tarafından incelendikten sonra, Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in akrabası mı oldukları yoksa köy sakinlerinden birisi mi oldukları belirlenecek.

Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin\'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • k K:
    Tavsan tepe koyü degil artık narinin katilerinin köyu, işmi seytan tepe köyü olarak değistirilmeli hemen. 101 3 Yanıtla
  • Recep Acar:
    Sonuçta hepsi suçlu .kim varsa en ağır cezayı alsınlar. Topluna ... 95 1 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    bir çocuğu öldürmek için kaç kişi ortak oldu bu nasıl bir olay! 90 0 Yanıtla
  • ekrem null:
    yakın qmk köyünü 58 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Tam bir komedi, bu kadar açık delilli bir cibayetin halen aydinlatilmamasi ilginç. her gün yok şu oldu yok bu oldu, yok şuda görmüş .sonuç sıfır .kardeşim bu çocuğu kim niçin öldürdü? gerisi laga luga. 44 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    O köyü tamamen ortadan kaldırın olsun bitsin... 42 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    köyü toptan alin bence herkes suçludur gibi 30 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Bu köyün ismi in acilen Seytantele köyü olarak değiştirilmesini İçişleri bakanligindan talep ediyorum..koydekulerinde derhal turkiyenin değişik bolgelerine gönderilmesi elzemdir.nokta 25 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Aman neyi uzatiyorlar ki anlamadım. Amcası öldürmüş oldu bitti yani daha neyi uzatiyorlar anlamadım. 17 5 Yanıtla
  • k K:
    o 2 kişinin Narinin ammcası ve abisinin olma ihtimali çok yüksek. 20 0 Yanıtla
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