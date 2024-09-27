Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, dosyayı büyük ölçüde değiştirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası tarafından cansız bedenin kendisine gömülmesi için verildiğini ifade etmişti.
Cansız bedeni çuval içerisine koyup köye yakın olan Eğertutmaz Deresi yanına üzerine 15-20 kg taş koyarak gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının kenarında olduğu tespit edilmiş ve aracı ile beraber cep telefonunun baz istasyonundan sinyal verilmesi dosyaya girmişti.
Bölgeyi gören bir askeri üssün kamera kayıtları da bu kapsamda incelenmişti. Bahtiyar'ın aracının 50 dakika kadar park halinde olduğu belirlenmişti. Askeri üssün Şahin Gözü HD kamerası ikinci defa dikkatle incelendi. Dev ekranda saniye saniye izlenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar ile beraber dere yatağı kenarında 2 kişinin daha olduğu tespit edildi.
Sözcü gazetesinin haberine göre Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in ailesinden oldukları bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler kapalı mühürlü bir zarf içerisinde TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler 6 kişilik uzman ekip tarafından incelendikten sonra, Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in akrabası mı oldukları yoksa köy sakinlerinden birisi mi oldukları belirlenecek.
Son Dakika › Güncel › Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış - Son Dakika
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