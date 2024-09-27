Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin\'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış

Güncel

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, dosyayı büyük ölçüde değiştirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası tarafından cansız bedenin kendisine gömülmesi için verildiğini ifade etmişti.

CESEDİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Cansız bedeni çuval içerisine koyup köye yakın olan Eğertutmaz Deresi yanına üzerine 15-20 kg taş koyarak gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının kenarında olduğu tespit edilmiş ve aracı ile beraber cep telefonunun baz istasyonundan sinyal verilmesi dosyaya girmişti.

KAMERALAR İKİNCİ DEFA İZLENDİ

Bölgeyi gören bir askeri üssün kamera kayıtları da bu kapsamda incelenmişti. Bahtiyar'ın aracının 50 dakika kadar park halinde olduğu belirlenmişti. Askeri üssün Şahin Gözü HD kamerası ikinci defa dikkatle incelendi. Dev ekranda saniye saniye izlenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar ile beraber dere yatağı kenarında 2 kişinin daha olduğu tespit edildi.

NARİN'İN AKRABASI MI?

Sözcü gazetesinin haberine göre Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in ailesinden oldukları bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler kapalı mühürlü bir zarf içerisinde TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler 6 kişilik uzman ekip tarafından incelendikten sonra, Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin Narin'in akrabası mı oldukları yoksa köy sakinlerinden birisi mi oldukları belirlenecek.