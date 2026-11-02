ÇKP Merkez Komitesinde 33 üye ihraç edildi, Kültür Devrimi'nden beri en büyük azalma oldu - Son Dakika
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ÇKP Merkez Komitesinde 33 üye ihraç edildi, Kültür Devrimi'nden beri en büyük azalma oldu

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ÇKP Merkez Komitesi, 27-29 Ekim'de Pekin'deki 5. Oturum'da ideolojik bağlılık ve yolsuzlukla mücadele çağrısı yaptı. Son 4 yılda 33 asil üyenin ihracıyla üye sayısı 205 asil ve 171 yedekten 162 asil ve 117 yedeğe geriledi; bu, Kültür Devrimi'nden bu yana en büyük azalma oldu.

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) en üst yönetim organı Merkez Komite, geçen hafta yaptığı 5. oturumunda partiye ideolojik bağlılığın güçlendirilmesi çağrısı yaparken, yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Merkez Komite, parti teşkilatlanması ve ideoloji bağlantılı konuların ele alındığı 5. Oturum'un ardından "Tam ve Sıkı Parti Öz Yönetimini Sürdürme Konusundaki Bazı Temel Sorunlar Hakkında Karar" başlıklı karar metni ve oturum notlarını içeren açıklama metnini yayımladı.

ÇKP Merkez Komitesinin 27- 29 Ekim tarihlerinde başkent Pekin'de yapılan 20. Dönem 5. Oturumu'nda, "parti öz yönetimi" adı verilen, Komünist Parti'nin kendi içinde sıkı denetime ve iç disipline sahip olması, parti inşası ve reform süreçleriyle kendini sürekli geliştirmesini ifade eden örgütlenme ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alındı.

ÇKP'nin 2027'de düzenleyeceği 21. Ulusal Kongre'den yaklaşık bir yıl önce yapılan kritik oturumda, yolsuzlukla mücadele çabalarının sürdürülmesi gerektiği belirtilerek, parti yetkililerinin ve yakınlarının ekonomik ve finansal faaliyetleri üzerinde daha sıkı denetimler yapılması, yeni teknolojiler ve finansal araçların suiistimali yoluyla yapılan gizli yolsuzluk biçimlerinin deşifre edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Parti içinde ideoloji ve teşkilatlanma konusunda hala eksiklerin mevcut olduğu kaydedilen oturumda, parti üyelerinin ideolojik bağlılığının güçlendirilmesi ve çalışma, sosyal davranış ve aile hayatının parti değerlerine uygunluğuyla değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Şi'nin merkezi rolüne vurgu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ÇKP Genel Sekreteri seçildiği 2021'deki 18. Ulusal Kongre'nin bir "milat" olarak ele alındığı oturumda, bundan önce parti yönetiminin zayıf, sığ ve seyreltilmiş halde olduğu, öz yönetimin ve öz denetimin gevşek, yüzeysel ve etkisiz kaldığı, bunun parti içinde vahim sorunlara yol açtığı değerlendirmesine yer verildi.

Oturumda, Şi Cinping'in liderliğindeki Merkez Komite'nin sıkı tedbirler aldığı, gevşek ve zayıf yönetim ve denetim sorunlarını kökten çözdüğü, parti, devlet ve ordu içindeki sağlıklı olmayan eğilimlerin, derinde yatan sorunların "devrimci ıslah" yoluyla tedavi edildiği aktarıldı.

Şi'nin kişiliğinin ve düşüncesinin partideki merkezi rolünün altı çizilen oturumda, "Parti İnşası Üzerine Şi Cinping Düşüncesi"nin, ideoloji ve teşkilatlanmaya ilişkin faaliyetlere rehber olacağı vurgulandı.

ÇKP Merkez Komitesi oturumu, partinin 2027 sonbaharında düzenlenecek 21. Ulusal Kongresi'nden yaklaşık 1 yıl önce yapıldı. Çin liderinin, parti kadroları ve devlet kademelerini yeniden şekillendirecek kongrede iktidarını 4. döneme taşıyacağı öngörülüyor.

"Parti öz yönetimi" kavramı, Şi'nin iktidarında üst düzey parti ve devlet görevlilerini hedef alan yolsuzluk soruşturmalarıyla önem kazandı.

ÇKP Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (CCDI) tarafından yürütülen bu soruşturmalarda yolsuzluk, kanun ihlali olmanın yanı sıra bir disiplin ihlali, parti üyesinin siyasi bağlılığında bir zafiyet olarak değerlendiriliyor.

Merkez Komitenin 33 üyesi ihraç edildi

ÇKP Merkez Komitesinin 2022'de düzenlenen 20. Ulusal Kongresi'nde seçilen 205 asil 171 yedek üye sayısı, son 4 yıldaki yolsuzluk soruşturmalarının ardından 5. Oturum'da 162 asil 117 yedek üyeye kadar geriledi.

Bu dönemde 17'si sivil 16'sı asker olmak üzere 33 asil üye Merkez Komiteden ihraç edildi. Bu, parti içinde geniş çaplı tasfiyelerin yapıldığı Kültür Devrimi döneminden bu yana görülen en büyük azalma oldu.

Çin'in en kıdemli generali, Şi'ye yakınlığıyla bilinen Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youşia, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui, adı dışişleri bakanlığı için geçen ÇKP Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Cin Caunglong, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) Başkanı Yi Huiman, Finansal Düzenleme İdaresinin (NFRA) Başkanı Li Yünzı tasfiye edilen üst düzey isimler arasında yer aldı.

5. Oturum'da 10 yedek üye asil üyeliğe yükseltilirken Merkezi Askeri Komisyonun yeni Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Şıngmin, Siyasi Büro'ya seçildi.

Merkez Komite oturumları

ÇKP'nin en üst düzey karar organı olan Merkez Komite, Ulusal Kongre'de 5 yıllığına seçiliyor. Parti teamüllerine göre Merkez Komite, görev süresince 7 oturum yapıyor.

ÇKP Ulusal Kongresi sırasında ve hemen ardından düzenlenen 1. ve 2. oturumlar ve sonraki kongre öncesinde düzenlenen 7. Oturum'da parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. Oturum'da ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Normalde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine 5. Oturum'da karar verilirken 20. Dönem'de 3. Oturum'un gecikmeyle yapılması, Ekim 2025'te düzenlenen 4. Oturum'un bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlarda ise genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA
Politika29 EkimGüncelPekinDünyaSon Dakika

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