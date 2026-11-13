COP31\'de liderler ayrıldı, 5\'inci gün başladı

ANTALYA'da 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), 2 gün süren Dünya Liderler Zirvesi'nin ardından 5'inci gün başladı. Konferansta, COP31 Başkanı Murat Kurum'un uluslararası kuruluşlarla imza töreni, iklim finansmanı ve ikili görüşmeleri olacak. Uluslararası zirvede bugünün teması 'Finans ve Ticaret'.

Antalya EXPO alanında 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de ilk 4 gün geride kaldı. Mavi ve Yeşil Bölge'de devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası temsilcileri, bilim insanları ve çevre örgütlerinin katılımıyla çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Konferansın ilk günlerinde sıfır atık, temiz enerji, iklim finansmanı, metan emisyonları ve dirençli şehirler gündeme gelirken, 5'inci günde iklim finansmanı, ticaret ve uygulama süreçleri öne çıktı.

LİDERLER ZİRVESİ BİTTİ

11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünya liderlerini karşıladığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin artırılması, Paris Anlaşması hedefleri ve temiz enerji dönüşümü ele alındı. Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından konferansta ülkelerin müzakere heyetlerinin çalışmaları ağırlık kazandı.

ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Irak, Somali, Gürcistan ve çeşitli Afrika ülkelerinin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji ve güvenlik konuları ele alındı. Erdoğan, 2 günlük liderler zirvesinin ardından Antalya'dan ayrıldı.

BAKAN KURUM'UN YOĞUN GÜNDEMİ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum, 5'inci gün programına saat 09.30'da Sıfır Atık Müzesi'ndeki COP31 Türkiye Platformu Duyurusu ve Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni ile başlayacak. Kurum, saat 10.20'de Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, saat 11.20'de Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani ile basına kapalı ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Saat 14.00'te Likya Salonu'nda 'İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya' toplantısına katılacak Kurum, saat 15.00'te Anadolu Salonu'nda 'İklim Finansmanı Konusunda Yedinci İki Yıllık Üst Düzey Bakanlar Diyaloğu'nda yer alacak. Saat 16.00'da Akdeniz Salonu'ndaki 'Belém 1,5°C Misyonu Üst Düzey Etkinliği'ne katılacak Kurum, saat 16.45'te İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile basına kapalı görüşecek.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da COP31 kapsamında 3 ayrı programa katılacak. Bakan Göktaş, saat 12.30'da Sıfır Atık Hub Salon 1'de düzenlenecek 27'nci Uluslararası Çocuk Forumu'nda yer alacak. Saat 13.30'da Sıfır Atık Müzesi Ana Salon'da 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi Lansmanı'na katılacak Göktaş, saat 16.45'te Mavi Alan'daki Aşık Veysel Salonu'nda 'Adil Geçiş için Sosyal Koruma, Bakım Hizmetleri ve Kadınların Güçlenmesi' etkinliğine katılacak.

35'E 35 HEDEFİ

Konferansın ilk günlerinde öne çıkan önemli başlıklardan biri de küresel enerji tüketiminde elektriğin payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasını amaçlayan '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü oldu. COP31 Başkanı Murat Kurum ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen, ulaşım, binalar ve sanayide temiz elektrik kullanımının yaygınlaştırılması hedefini uluslararası gündeme taşıdı.

MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

COP31'de iklim finansmanına yönelik önemli gelişmeler de yaşandı. Türkiye ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 1,6 milyar dolarlık iklim finansmanı paketi imzalanırken, metan ve diğer güçlü sera gazlarıyla mücadele için 480 milyon doların üzerinde yeni finansman taahhüdü açıklandı. COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nde ise 55'in üzerinde ülkeden 1500'ü aşkın katılımcı bir araya gelerek yeşil dönüşüm, finansmana erişim ve sürdürülebilir ticaret konularını değerlendirdi.

SIFIR ATIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları da COP31'in ilk günlerine damga vurdu. Sıfır Atık Müzesi'nde düzenlenen uluslararası toplantılarda atıkların azaltılması, gıda israfının önlenmesi ve döngüsel ekonomi ele alındı. Emine Erdoğan'ın katıldığı programlarda sanatçılar ve uluslararası temsilciler de sıfır atık çalışmalarına destek verdi.

GÖZLER KARARLARDA

COP31'in teması 'Finans ve Ticaret' olan 5'inci gününde iklim finansmanı, uluslararası iş birlikleri ve taahhütlerin uygulamaya geçirilmesine yönelik toplantılar öne çıkarken, ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'daki konferansın 20 Kasım'da tamamlanması ve küresel iklim mücadelesine yönelik yeni kararların açıklanması bekleniyor.