Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP 31'de kurulan Malezya Pavilyonu, çevreci tasarımıyla dikkati çekti. İklim kriziyle mücadelenin ve yeşil dönüşümün ele alındığı zirvede, Malezya alanında kullanılan sandalye, masa ve kürsüler geri dönüştürülebilir kartondan üretildi.

Antalya'da 9'uncu gününde devam eden COP 31 İklim Zirvesi'nde Mavi Bölge'de, 196 delegasyon ülkenin pavilyonları ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkelerin kendi kültürlerine göre yaratılan pavilyonlarda etkinlikler de gün boyu sürüyor.

Malezya Pavilyonu'nda, katılımcıların dikkatini çeken ürünler yer alıyor. Pavilyonda oturumların ve sunumların yapıldığı alanda bulunan sandalye, masa ve kürsüler, geri dönüştürülebilir kartondan üretildi. Sıfır atık hedefine uygun tasarlanan ve ağır yüke dayanıklı özel karton malzemeden yapılan mobilyalar, zirve katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Karton mobilyaların arka yüzünde ise 'İkinci hayata sahip bir sandalye. Geri dönüştürülebilir kartondan yapılmış, yeniden kullanım ve geri kazanım için tasarlanmıştır' yazısı yer alıyor.