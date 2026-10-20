Çorlu'da Bağlar İçi Sokak'tan çıkan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorlu'da Bağlar İçi Sokak'tan çıkan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu'da saat 19.00 sıralarında Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştine Caddesi'nde motosiklet, Bağlar İçi Sokak'tan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştine Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş., yönetimindeki 59 ANN 701 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, Bağlar İçi Sokak'tan çıkan C.T.'nin kullandığı 39 EF 740 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü E.Ş., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü
Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),
Kaynak: DHA
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