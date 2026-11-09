Çorum'da yangına müdahale eden anne ve 2 oğlu dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da yangına müdahale eden anne ve 2 oğlu dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

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Çorum\'da yangına müdahale eden anne ve 2 oğlu dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede buzdolabının elektrik kablosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü.

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan anne ve 2 oğlu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın birinci katında, Y.G.'ye ait dairede buzdolabının elektrik kablosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Y.G. ve eşi D.G'nin evde bulunmadığı sırada yangını fark eden çiftin kızı G.K, oğulları T.K. ve B.K. ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada dumandan etkilenen G.K. ile iki oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hafif çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA
İtfaiyeGüncelÇorumSon Dakika

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