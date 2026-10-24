Çorum İskilip'te araçta 5 bin 500 hap ele geçirildi, karı koca gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum İskilip'te araçta 5 bin 500 hap ele geçirildi, karı koca gözaltına alındı

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Çorum'un İskilip ilçesinde polisin ilçe girişinde şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 bin 500 uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaİskilipGüncelÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te araçta 5 bin 500 hap ele geçirildi, karı koca gözaltına alındı - Son Dakika
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