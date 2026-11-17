(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu ile biraraya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu, DEM Parti olarak bizleri Meclis'te ziyaret ederek taleplerini ve adalet mücadelelerini paylaştı. Görüşmede, gözaltında kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması, hakikatin açığa çıkarılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması talebini ilettiler" dedi.

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç davalarının yakın zamanda zamanaşımı tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çektiler. Bir kez daha hatırlatıyoruz: İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz. Kayıpların akıbeti aydınlatılmadan, hakikat ortaya çıkarılmadan ve adalet sağlanmadan bu dosyalar kapatılamaz. Cumartesi Anneleri için Galatasaray Meydanı yalnızca bir meydan değil; kayıpların hatırasının, hakikat arayışının ve yıllardır sürdürülen adalet mücadelesinin sembolüdür. Bu nedenle meydanın yeniden Cumartesi Anneleri'ne açılmasını istiyorlar. Kayıpların akıbetini öğrenmek bir haktır. Hakikati aramak, adalet talep etmek ve hafızayı yaşatmak suç değildir. Cumartesi Anneleri'nin adalet mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."