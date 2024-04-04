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Son Dakika › Güncel › 'Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil' demişti! Cübbeli - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Ülke, Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına 3.89 milyar dolarlık bir yatırım daha yapılacak. Ayrıca bu yatırım, çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Proje tamamlandığında Rapidus'un toplamda 33 milyar dolar hibe alması bekleniyor. Şirket CEO'su, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti.
Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Mart ayı verilerine göre, otomobil pazarında daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiği belirtildi. Şubat ayında rekor kırılmamış olsa da satışların yüksek olduğu bildirildi. Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller arasında Fiat Egea Sedan ve Renault Clio HB gibi modeller yer aldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. İftar programına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerde 52 kişiye proje hakkında bilgi verildi ve tanıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zeka Oyunları Kulübü tarafından Sosyal Tesislerde hızlı satranç formatında düzenlenen turnuvaya 98 üniversite öğrencisi katıldı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan ve üst yönetiminin katıldığı ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 31,9540 lira, satış fiyatı ise 31,9560 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,6470 lira, satış fiyatı ise 34,6490 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5420 lira idi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Ermenek-Mut yolunun 13-14. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Arhavi Tüneli'nin Arhavi-Fındıklı istikametindeki kuzey tüpünde yapılacak bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçildi. Mazbatasını Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, mazbatasını alarak göreve başladı. Törende konuşan Tiryaki, Altındağ için çalışacaklarını ve hizmet bayrağını daha yükseğe taşıyacaklarını belirtti.
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