"Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli

Japonya, 2 nanometrelik çip üretimi için büyük yatırım yapıyor

Japonya yönetimi, 2027 yılına kadar 2 nanometrelik çip üretebilmek adına resmi olarak startı verdi. Ülke, Güney Kore ve Tayvan'ı yakalamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. Sony, Toyota, Softbank, Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC ve NTT gibi dev Japon şirketlerinin iş birliğiyle kurulan Rapidus firmasına 3.89 milyar dolarlık bir yatırım daha yapılacak. Ayrıca bu yatırım, çoklu yongalı çip teknolojisinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Proje tamamlandığında Rapidus'un toplamda 33 milyar dolar hibe alması bekleniyor. Şirket CEO'su, 2025 yılında test üretimine geçip 2027 yılında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti.